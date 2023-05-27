Нафтогаз попередив про сплату рахунків по-новому

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українців попередили про те, що платити за розподіл природного газу потрібно по-новому. Це пов'язано з переходом місцевих облгазів в управління НАК "Нафтогаз України".

Про певні нюанси розповіли у пресслужбі ТОВ "Газорозподільні мережі України", пише УНІАН.

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Перехід облгазів до Нафтогазу

У вересні минулого року Нафтогаз спеціально створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ГРМУ) задля консолідації облгазів. Тепер товариство відповідає за газорозподільчі компанії в областях країни.

Зараз в управлінні дочки "Нафтогазу":

Харківміськгаз;

Харківгаз;

Криворіжгаз;

Дніпрогаз;

Кропивницька філія "Газмережі".

У подальшому фактично всі облгази групи в регіонах отримають нового управлінця.

Своєю чергою, Нафтогаз пообіцяв надавати клієнтам більш якісний сервіс. Зокрема, вдосконалив формат квитанції за споживання та доставку природного газу, після чого надходитимуть в єдиному конверті. Також оптимізував процедуру консультацій у контакт-центрах.

Споживачів попередили, що під час переходу облгазу до філії "Нафтогазу" потрібно платити за послуги з розподілу за іншими реквізитами.

"У зв’язку зі зміною оператора з газорозподілу змінюється лише розрахунковий рахунок. Коректні реквізити оприлюднюються на сайтах і в соціальних мережах підприємств в регіонах, а платформи для прийому оплати автоматично оновлюються у зв’язку з розширенням ліцензійної діяльності. При цьому, особові рахунки клієнтів залишаються ті ж самі", — пояснили там.

Показання лічильників потрібно надавати із 1 по 5 число щомісяця через my.gas.ua. Оплату за послуги приймають:

у касах банків;

поштових відділеннях;

онлайн-майданчиках Приват24;

Ощад24/7;

терміналах EasyPay.

Тарифи Нафтогазу

28 квітня уряд подовжив термін дії постанови про покладення спеціальних обов’язків на групу "Нафтогаз України" щодо постачання природного газу на пільгових умовах населенню та деяким підприємствам до 31 серпні поточного року.

"Нафтогаз" за новим річним тарифом продаватиме українцям газ по 7,96 грн за кубометр до 1 травня 2024 року.

В Україні переважна більшість побутових споживачів "блакитного палива", а саме близько 98%, є клієнтами газопостачального підприємства "Нафтогаз України". Йдеться про 12,4 млн українських домогосподарств.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Також ми писали, що у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) вирішили підвищити тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"). Проте є винятки.