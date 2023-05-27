Нафтогаз предупредил об оплате счетов по-новому

Нафтогаз предупредил о важных изменениях
Украинцев предупредили, что платить за распределение природного газа нужно по-новому. Это связано с переходом местных облгазов в управление НАК "Нафтогаз Украины".
Об определенных нюансах рассказали в пресс-службе ООО "Газораспределительные сети Украины", пишет УНИАН.
Переход облгазов к Нафтогазу
В сентябре прошлого года Нафтогаз специально создал ООО "Газораспределительные сети Украины" (ГРМУ) для консолидации облгазов. Теперь общество отвечает за газораспределительные компании в областях страны.
Сейяас в управлении дочери "Нафтогаза":
- Харьковгоргаз;
- Харьковгаз;
- Криворожгаз;
- Днепрогаз;
- Кропивницкий филиал "Газсети".
В дальнейшем фактически все облгазы группы в регионах получат нового управленца.
В свою очередь, Нафтогаз пообещал предоставлять клиентам более качественный сервис. В частности, усовершенствовал формат квитанции за потребление и доставку природного газа, после чего будут поступать в едином конверте. Также оптимизировал процедуру консультаций в контакт-центрах.
Потребителей предупредили, что при переходе облгаза в филиал "Нафтогаза" нужно платить за услуги по распределению по другим реквизитам.
"В связи с изменением оператора по газораспределению меняется только расчетный счет. Корректные реквизиты обнародуются на сайтах и в социальных сетях предприятий в регионах, а платформы для приема оплаты автоматически обновляются в связи с расширением лицензионной деятельности. При этом, личные счета клиентов остаются те же", — пояснили там.
Показания счетчиков нужно давать с 1 по 5 число ежемесячно через my.gas.ua. Оплату за услуги принимают:
- в кассах банков;
- почтовых отделениях;
- онлайн-площадках Приват24;
- Ощад24/7;
- терминалах EasyPay.
Тарифы Нафтогаза
28 апреля правительство продлило срок действия постановления о возложении специальных обязанностей на группу "Нафтогаз Украины" по поставкам природного газа на льготных условиях населению и некоторым предприятиям до 31 августа текущего года.
Нафтогаз по новому годовому тарифу будет продавать украинцам газ по 7,96 грн за кубометр до 1 мая 2024 года.
В Украине большинство бытовых потребителей "голубого топлива", а именно около 98%, являются клиентами газоснабжающего предприятия "Нафтогаз Украины". Речь идет о 12,4 млн украинских домохозяйств.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.
Также мы писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) решили повысить тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Однако есть исключения.