Нафтогаз предупредил об оплате счетов по-новому

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинцев предупредили, что платить за распределение природного газа нужно по-новому. Это связано с переходом местных облгазов в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Об определенных нюансах рассказали в пресс-службе ООО "Газораспределительные сети Украины", пишет УНИАН.

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Переход облгазов к Нафтогазу

В сентябре прошлого года Нафтогаз специально создал ООО "Газораспределительные сети Украины" (ГРМУ) для консолидации облгазов. Теперь общество отвечает за газораспределительные компании в областях страны.

Сейяас в управлении дочери "Нафтогаза":

Харьковгоргаз;

Харьковгаз;

Криворожгаз;

Днепрогаз;

Кропивницкий филиал "Газсети".

В дальнейшем фактически все облгазы группы в регионах получат нового управленца.

В свою очередь, Нафтогаз пообещал предоставлять клиентам более качественный сервис. В частности, усовершенствовал формат квитанции за потребление и доставку природного газа, после чего будут поступать в едином конверте. Также оптимизировал процедуру консультаций в контакт-центрах.

Потребителей предупредили, что при переходе облгаза в филиал "Нафтогаза" нужно платить за услуги по распределению по другим реквизитам.

"В связи с изменением оператора по газораспределению меняется только расчетный счет. Корректные реквизиты обнародуются на сайтах и в социальных сетях предприятий в регионах, а платформы для приема оплаты автоматически обновляются в связи с расширением лицензионной деятельности. При этом, личные счета клиентов остаются те же", — пояснили там.

Показания счетчиков нужно давать с 1 по 5 число ежемесячно через my.gas.ua. Оплату за услуги принимают:

в кассах банков;

почтовых отделениях;

онлайн-площадках Приват24;

Ощад24/7;

терминалах EasyPay.

Тарифы Нафтогаза

28 апреля правительство продлило срок действия постановления о возложении специальных обязанностей на группу "Нафтогаз Украины" по поставкам природного газа на льготных условиях населению и некоторым предприятиям до 31 августа текущего года.

Нафтогаз по новому годовому тарифу будет продавать украинцам газ по 7,96 грн за кубометр до 1 мая 2024 года.

В Украине большинство бытовых потребителей "голубого топлива", а именно около 98%, являются клиентами газоснабжающего предприятия "Нафтогаз Украины". Речь идет о 12,4 млн украинских домохозяйств.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) решили повысить тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Однако есть исключения.