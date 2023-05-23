Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію

Працівники сфери енергетики. Фото: google.com

У Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) вирішили підвищити тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"). Проте є винятки.

Таке рішення регулятор ухвалив на черговому засіданні, пише ExPro.

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Зазначається, що ухвалене рішення передбачає збільшення тарифів на розподіл у кілька хвиль. Зокрема, у червні та липні-грудні поточного року для 22 операторів систем розподілу. Сумарно тариф підвищиться у середньому на 25-50%.

Водночас для тих операторів систем розподілу, які розташовані у прифронтових зонах, залишили чинний тариф до кінця червня, а нові тарифи запрацюють вже в другому півріччі 2023 року.

Розглянули питання нових тарифів для компаній з підсанкційної групи VS Energy ("Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго", "Херсонобленерго"). Для них продовжили чинний тариф до кінця червня цього року. У Нацкомісії заявили, що питання застосування санкцій потребує ретельного опрацювання, адже призвести до відключення об’єктів споживачів від електропостачання.

Таблиця із новими тарифами на розподіл електрики з червня 2023 року, грн/МВт-год:

Джерело: ExPro

Підвищення тарифів для населення

В Україні тарифи на електричну енергію для населення можуть переглянути з 1 червня 2023 року. Розглядають одразу кілька варіантів. За одним з них, очікується подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу.

Нижній тариф для населення планують залишити на чинному рівні у 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,88 грн за кВт-год. У такому випадку це збільшить кінцеву суму у квитанції на 200-300 гривень.

Також Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, назвала реальний розмір тарифу на електроенергію для населення. Так, чинний тариф покриває тільки 28% витрат на виробництво, транспортування, а також сплату податків.

За розрахунками фахівців, ринкова вартість електричної енергії для кінцевих споживачів, зокрема й побутових, є суттєво вищою за нинішню фіксовану ціну, і становить близько 5,5 грн за кВт-год.

Нагадаємо, українці можуть зменшити споживання енергоресурсів та суттєво заощадити. Це можливо завдяки такому інструменту, як Енергосервіс.

Також ми писали, що раніше експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.