Ціни на газ — у Нафтогазі озвучили плани

Газова побутова плита. Фото: Unsplush

У Національній акціонерній компанії "Нафтогаз" розповіли, коли можуть підвищити ціни на блакитне паливо для населення. Найближчим часом ціни на газ для побутових споживачів не зростатимуть.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит журналістів видання "Комерсант".

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Як зазначили у компанії, питання перегляду цін для побутових споживачів не підніматимуть під час дії воєнного стану в Україні та упродовж шести місяців після його припинення.

"Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальниками та відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року", — наголошується у відповіді.

Як відомо, влітку 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ парламент ухвалив зміни до законодавства у частині, що стосується регулювання вартості енергоресурсів для простих українців під час воєнного стану.

Відповідно до них, запровадили заборону на підвищення цін на природний газ, теплову енергію та гарячу воду. Проте в законі йшлося про те, що постачальники газу не мають права стягувати суми заборгованості щодо несплати за ресурс.

"Включати заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю заборгованості тощо" — йдеться в документі.

Однак видання зауважує, що наприкінці минулого року відповідний мораторій на штрафи та пеню за несвоєчасну оплату, а також на відключення від послуг уряд фактично скасував. Тому, чи скасують передчасно заборону на зростання цін, невідомо, що турбує населення. Також у "Нафтогазі" не повідомили, чи потрібно готуватися до зростання платіжок за природний газ промисловим споживачам.

Джерело: Нафтогаз

Вартість газу у березні

У березні ціна на газ залишиться незмінною:

для населення становить 7,96 гривні за один кубометр;

для промислових споживачів — 14,58 гривні за кубометр.

На думку експертів, вартість газу для населення зростатиме, і відповідне питання порушували ще минулого року. Як зазначив голова Спілки споживачів комунпослуг Олег Попенко, ціну можуть підвищити на одну-півтори гривні. Внаслідок цього можуть збільшити ціни на тепло та гарячу воду, щоб привести до стандартів Європейського союзу. Також керівництво "Нафтогазу" раніше заявляло, що Україні потрібен перехід на ринкові ціни.

"По суті, європейська ціна газу — приблизно 300 доларів… Не можна сказати, що це вимога, але якщо ми будемо об’єднуватися повністю з Євросоюзом, то це неминуче — зрівняння цін на електроенергію, на газ. Це буде неминуче, ми не зможемо інакше", — зазначав енергоексперт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році опалювальний сезон може завершитися раніше від запланованого. Це може статися через тривале потеплінням в країні.

Також ми писали, що Нафтогаз затвердив ще на рік дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних газосховищах (ПСГ). Вартість залишиться незмінною до 1 квітня 2025 року.