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Нафтогаз сообщил, когда ждать новых цен на газ

22 марта 2024 08:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на газ — в Нафтогазе озвучили планы
Газовая плита. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальной акционерной компании "Нафтогаз" рассказали, когда могут повысить цены на голубое топливо для населения. В ближайшее время цены на газ для бытовых потребителей не будут расти.

Об этом говорится в ответ на информационный запрос журналистов издания "Коммерсант".

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Как отметили в компании, вопрос пересмотра цен для бытовых потребителей не будет подниматься во время военного положения в Украине и в течение шести месяцев после его прекращения.

"В течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиками и соответствующими потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года", — отмечается в ответе.

Как известно, летом 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ парламент принял изменения в законодательство в части, касающейся регулирования стоимости энергоресурсов для простых украинцев во время военного положения.

Согласно им, был введен запрет на повышение цен на природный газ, тепловую энергию и горячую воду. Однако в законе говорилось, что поставщики газа не имеют права взимать суммы задолженности по неуплате за ресурс.

"Включать задолженность в счет на оплату, подавать судебные иски, проводить взыскание задолженности в принудительном порядке, принимать меры по прекращению газоснабжения в связи с наличием задолженности и т.д." — говорится в документе.

Однако издание отмечает, что в конце прошлого года мораторий на штрафы и пеню за несвоевременную оплату, а также на отключение от услуг правительство фактически отменило. Поэтому, отменят ли преждевременно запрет на рост цен, неизвестно, что беспокоит население. Также в "Нафтогазе" не сообщили, нужно ли готовиться к росту "платежек" за природный газ промышленным потребителям.

 

Нефтегаз цены
Источник: Нафтогаз

Стоимость газа в марте

В марте цена на газ останется неизменной:

  • для населения составляет 7,96 гривны за кубометр;
  • для промышленных потребителей — 14,58 гривны за кубометр.

По мнению экспертов, стоимость газа для населения будет расти и соответствующий вопрос поднимался еще в прошлом году. Как отметил глава Союза потребителей коммунуслуг Олег Попенко, цену могут повысить на одну-полтора гривны. В связи с этим могут увеличить цены на тепло и горячую воду, чтобы привести к стандартам Европейского союза. Также руководство "Нафтогаза" ранее заявляло, что Украине нужен переход на рыночные цены.

"По сути, европейская цена газа — примерно 300 долларов… Нельзя сказать, что это требование, но если мы будем объединяться полностью с Евросоюзом, то это неизбежно — сравнение цен на электроэнергию, на газ. Это будет неизбежно, мы не сможем иначе", — отмечал энергоэксперт.

 

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Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году отопительный сезон может завершиться раньше запланированного. Это может произойти в связи с продолжительным потеплением в стране.

Также мы писали, что Нафтогаз утвердил еще на год действие действующих тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость остается неизменной до 1 апреля 2025 года.

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