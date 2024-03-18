Ціни на газ з 1 квітня — нові тарифи на доставку ресурсу в регіонах

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Kyivgaz

Українські газопостачальники оприлюднили тарифи на постачання та розподіл природного газу, які почнуть діяти з 1 квітня 2024 року. Йдеться про інформацію за областями.

Про це повідомляє портал "Газправда" та сайт "Мінфін".

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До завершення опалювального сезону влада обіцяє не змінювати тарифи на природний газ. Водночас у державі діє мораторій на збільшення вартості блакитного палива.

Більшість українських громадян купують природний газ у Нафтогазу, що є найбільшим постачальником. Частка українців, які користуються його послугами, на початку війни сягнула 98%. Тариф, який пропонує компанія, зафіксований на рівні 7,96 грн за один кубометр. Ціну не змінювали з початку повномасштабної війни, проте влада неодноразово наголошувала, що ринкова вартість послуги значно вища.

Інші постачальники теж пропонують сталу ціну на квітень. Так, вартість одного кубометра газу коливається в межах 7,7 та 9,99 грн за 1 куб. м. При цьому мінімальну ціну пропонує постачальник "Еру людям", а максимальну — "Світлогаз".

У шести підприємств, які пропонують блакитне паливо населенню, воно менше за 8 грн/кубометр, а в п'яти — вище.

Джерело: Газправда

Також громадяни окремо оплачують доставку (розподіл) природного газу. Побутові споживачі отримують щомісяця другу комунальну платіжку. Ціни відрізняються залежно від операторів ГРМ, які обслуговують споживачів у різних областях.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, за останній рік в Україні спостерігається значний ріст цін на комунальні послуги. За даними статистики, з лютого 2023 по лютий 2024 року вартість комунальних послуг зросла на 12,7%.

Ми також писали, що в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.