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Нафтогаз продлил на год действие важного тарифа — детали

19 марта 2024 11:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы в Украине — Нафтогаз утвердил цены на важную услугу
Работник Укртрансгаза. Фото: utg.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" утвердила еще на год действие тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость останется неизменной до 1 апреля 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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По словам главы Нафтогаза Алексея Чернышева, тарифы на хранение газа в украинских подземных хранилищах газа оставили неизменными, поскольку стремятся нарастить объем газа иностранных энергокомпаний.

Речь идет не только о вопросах безопасности, но и о деньгах, которые получает украинская экономика.

"Одна из наших ключевых целей на 2024 год — увеличить объем газа, хранимый иностранными энергетическими компаниями в украинских подземных хранилищах... Поэтому было принято решение оставить тарифы неизменными", — пояснил чиновник.

Он напомнил, что в 2023 году, несмотря на войну, Украине удалось привлечь для хранения в газохранилищах 2,5 миллиарда кубометров газа иностранных компаний.

Речь идет о более чем 160 иностранных энергетических компаниях из 32 стран мира. Все они используют украинские хранилища для хранения природного газа в режиме "таможенный склад".

Сейчас Укртрансгаз активно готовится к сезону закачки, чтобы украинские и иностранные компании имели возможность беспрепятственно закачивать большие объемы голубого топлива в газохранилища.

Что еще стоит знать

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз" обратились к украинским потребителям с актуальной информацией о новых счетах. Там уточнили правила оплаты, чтобы не начислялся долг, а также рассказали о расчете за доставку газа.

Также в Украине льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

тарифы
Алексей Чернышов
Нафтогаз
газ
цены

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