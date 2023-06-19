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Нафтогаз сплатив 40 млрд грн податків до держскарбниці

19 червня 2023 09:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз сплатив 40 млрд грн податків до держбюджету
Офіс компанії "Нафтогаз України". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Підприємства групи "Нафтогаз" оприлюднили суму податкових відрахувань до державного бюджету з початку 2023 року. Компанія надалі вважається одним із найбільших платників податків в Україні.

Про це повідомила пресслужба НАКу.

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Сплата податків до держскарбниці

Як зазначається, за січень-травень поточного року група Нафтогаз сплатила 40 млрд гривень податків. Лише за минулий місяць держскарбниця поповнилася на 7 млрд гривень, що більше проти квітня на 800 млн гривень.

"Це 13% всіх платежів до бюджету за цей період, що контролюються Державною податковою службою України", — зауважили в компанії.

Нафтогаз

Джерело: Нафтогаз

Діяльність Нафтогазу

Нафтогаз у рамках озвучених планів обійтися без імпортного природного газу під час опалювального сезону 2023/24 — запустив нову потужну свердловину на сході країни. Цьогоріч там мають намір пробурити ще п'ять нових. Таким чином, задовольняти потреби ринку мають намір виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

Лише цього року Нафтогаз має намір наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту. Збільшити обсяг видобутку вітчизняного газу хотіли на 1 млрд куб. м.

Щодо вартості газу для українців, то в компанії не панують порушувати мораторій, встановлений на час воєнного стану в країні. Для побутових клієнтів тариф залишиться незмінним — 7,96 грн за кубометр до 1 травня 2024 року включно.

Більше про газ

Нагадаємо, українців попередили про те, що платити за розподіл природного газу потрібно по-новому. Це пов'язано з переходом місцевих облгазів в управління НАК "Нафтогаз України".

Також ми писали, що російські масовані ракетні удари пошкодили понад триста об’єктів з видобутку "блакитного палива". За попередніми оцінками, втрачено газовидобувних потужностей на приблизно 700 млн доларів.

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