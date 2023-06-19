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Нафтогаз уплатил 40 млрд грн налогов в госказну

19 июня 2023 09:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз уплатил 40 млрд грн налогов в госбюджет
Офис компании "Нафтогаз Украины". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Предприятия группы "Нафтогаз" обнародовали сумму налоговых отчислений в государственный бюджет с начала 2023 года. Компания продолжает считаться одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба НАКа.

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Уплата налогов в госказну

Как отмечается, за январь-май текущего года группа Нафтогаз уплатила 40 млрд гривен налогов. Только за прошлый месяц госказна пополнилась на 7 млрд гривен, что больше против апреля на 800 млн гривен.

"Это 13% всех платежей в бюджет за этот период, контролируемых Государственной налоговой службой Украины", — отметили в компании.

Нефтегаз

Деятельность Нафтогаза

Нафтогаз в рамках озвученных планов обойтись без импортного природного газа во время отопительного сезона 2023/24 запустил новую мощную скважину на востоке страны. В этом году там намерены пробурить еще пять новых. Таким образом, удовлетворять потребности рынка намерены исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

Только в этом году "Нафтогаз" намерен нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта. Увеличить объем добычи отечественного газа хотели на 1 млрд куб. м.

Что касается стоимости газа для украинцев, то в компании не будут нарушать мораторий, установленный во время военного положения в стране. Для бытовых клиентов тариф останется неизменным — 7,96 грн за кубометр до 1 мая 2024 года включительно.

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Напомним, украинцев предупредили о том, что платить за распределение природного газа нужно по-новому. Это связано с переходом местных облгазов в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Также мы писали, что российские массированные ракетные удары повредили более трехсот объектов по добыче "голубого топлива". По предварительным оценкам, потеряны газодобывающие мощности на примерно 700 млн долларов.

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