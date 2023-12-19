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Нафтогаз запустив дві нові газові свердловини

19 грудня 2023 12:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Нафтогаз запустив дві нові газові свердловини
Робітники біля газової свердловини. Джерело: Укргазвидобування
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

"Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", успішно ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які забезпечують видобуток близько 200 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба Групи "Нафтогаз".

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Обидві свердловини розташовані на одному родовищі: одну з них вже було пробурено з бічним стовбуром, а другу введено в експлуатацію після завершення процесу буріння.

"Перша свердловина була спочатку пробурена у 1975 році, але через технічні ускладнення вона потрапила до бездіючого фонду. Щоб відновити її роботу та забезпечити високий видобуток, було вирішено провести буріння бічного стовбура та здійснити кілька етапів гідророзриву пласта. Цей підхід виявився дуже ефективним, забезпечивши додаткові 100 тисяч кубометрів природного газу для країни", - заявив тимчасовий гендиректор "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Друга свердловина також показала вражаючі результати, надаючи понад 100 тисяч кубометрів газу. Обидві свердловини були пробурені філією "Укрбургаз".

Також слід відзначити, що упродовж останніх півтора року, навіть при воєнному стані та пов'язаних з ним труднощах, 15 нових експлуатаційних свердловин були успішно введені в експлуатацію, а декілька інших наразі перебувають на стадії буріння та випробовувань. У цьому році родовище вперше за останні 10 років очікує досягнення річного видобутку понад 1 млрд кубометрів газу, повідомила компанія.

Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" розповіли українцям, як правильно заощаджувати гроші за рахунки у комунальних платіжках. Зокрема, за опалення можна платити на 20% менше.

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