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Нафтогаз відзвітував про сплачені податки — як змінилися суми

15 грудня 2023 14:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки в Україні — яку суму сплатив Нафтогаз до бюджету у 2023 році
Працівник Нафтогазу. Фото: Naftogaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Група "Нафтогаз" розповіла, скільки сплатила до державної казни податків. Йдеться про період — січень-листопад 2023 року.

Про це повідомляє пресцентр НАК "Нафтогаз України".

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За даними пресслужби, компанія у січні-листопаді сплатила 83,7 млрд грн податків. Із цієї суми:

  • 77,4 млрд грн — до державного бюджету;
  • 6,3 млрд грн —  до місцевих бюджетів.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, у листопаді компанія сплатила значно більшу суму порівняно із жовтнем.

"Група Нафтогаз продовжує робити свій внесок у підтримку економічної стійкості країни, що надзвичайно важливо під час війни. У листопаді наші підприємства перерахували до державного бюджету 7,6 млрд грн податків", — уточнив він.

 Варто зауважити, що у жовтні Нафтогаз сплатив 4,7 млрд гривень до держказни.

 

нафтогаз
Джерело: Нафтогаз

 

У січні-жовтні 2023 року Нафтогаз сплатив понад 75 млрд грн податків до бюджету.

У 2022 році компанія віддала до держказни більш ніж 90 млрд грн податкових платежів.

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Нагадаємо, раніше у компанії "Нафтогаз" розповіли українцям, як правильно заощаджувати гроші за рахунки у комунальних платіжках. Зокрема, за опалення можна платити на 20% менше.

Також ми писали, що в ГК "Нафтогаз України" розповіли про можливість повернення коштів споживачам природного газу. Отримати гроші українці зможуть у разі помилки під час оплати за "блакитне паливо".

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