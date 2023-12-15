Податки в Україні — яку суму сплатив Нафтогаз до бюджету у 2023 році

Працівник Нафтогазу. Фото: Naftogaz

Група "Нафтогаз" розповіла, скільки сплатила до державної казни податків. Йдеться про період — січень-листопад 2023 року.

Про це повідомляє пресцентр НАК "Нафтогаз України".

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За даними пресслужби, компанія у січні-листопаді сплатила 83,7 млрд грн податків. Із цієї суми:

77,4 млрд грн — до державного бюджету;

6,3 млрд грн — до місцевих бюджетів.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, у листопаді компанія сплатила значно більшу суму порівняно із жовтнем.

"Група Нафтогаз продовжує робити свій внесок у підтримку економічної стійкості країни, що надзвичайно важливо під час війни. У листопаді наші підприємства перерахували до державного бюджету 7,6 млрд грн податків", — уточнив він.

Варто зауважити, що у жовтні Нафтогаз сплатив 4,7 млрд гривень до держказни.

Джерело: Нафтогаз

У січні-жовтні 2023 року Нафтогаз сплатив понад 75 млрд грн податків до бюджету.

У 2022 році компанія віддала до держказни більш ніж 90 млрд грн податкових платежів.

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