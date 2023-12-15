Податки в Україні — яку суму сплатив Нафтогаз до бюджету у 2023 році

Нафтогаз відзвітував про сплачені податки — як змінилися суми
Група "Нафтогаз" розповіла, скільки сплатила до державної казни податків. Йдеться про період — січень-листопад 2023 року.
Про це повідомляє пресцентр НАК "Нафтогаз України".
Внесок Нафтогазу у бюджет у 2023 році
За даними пресслужби, компанія у січні-листопаді сплатила 83,7 млрд грн податків. Із цієї суми:
- 77,4 млрд грн — до державного бюджету;
- 6,3 млрд грн — до місцевих бюджетів.
За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, у листопаді компанія сплатила значно більшу суму порівняно із жовтнем.
"Група Нафтогаз продовжує робити свій внесок у підтримку економічної стійкості країни, що надзвичайно важливо під час війни. У листопаді наші підприємства перерахували до державного бюджету 7,6 млрд грн податків", — уточнив він.
Варто зауважити, що у жовтні Нафтогаз сплатив 4,7 млрд гривень до держказни.
У січні-жовтні 2023 року Нафтогаз сплатив понад 75 млрд грн податків до бюджету.
У 2022 році компанія віддала до держказни більш ніж 90 млрд грн податкових платежів.
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