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Нафтогаз запустил две новые газовые скважины

19 декабря 2023 12:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Нафтогаз запустил две новые газовые скважины
Рабочие у газовой скважины. Источник: Укргазвидобування
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

"Укргазвидобування", являющееся частью Группы "Нафтогаз", успешно ввело в эксплуатацию две высокодебитные скважины, обеспечивающие добычу около 200 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Группы "Нафтогаз".

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Обе скважины расположены на одном месторождении: одна из них уже была пробурена с боковым стволом, а вторая введена в эксплуатацию после завершения процесса бурения.

Первая скважина была сначала пробурена в 1975 году, но из-за технических осложнений она попала в бездействующий фонд. Чтобы восстановить ее работу и обеспечить высокую добычу, было решено провести бурение бокового ствола и осуществить несколько этапов гидроразрыва пласта. Этот подход оказался очень эффективным, обеспечив дополнительные 100 тысяч кубометров природного газа для страны" , — заявил временный гендиректор "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Вторая скважина также показала впечатляющие результаты, предоставляя более 100 тысяч кубометров газа. Обе скважины были пробурены филиалом "Укрбургаз".

Также следует отметить, что за последние полтора года, даже при военном состоянии и связанных с ним трудностях, 15 новых эксплуатационных скважин были успешно введены в эксплуатацию, а несколько других находятся на стадии бурения и испытаний. В этом году месторождение впервые за последние 10 лет ожидает достижения годовой добычи более 1 млрд кубометров газа, сообщила компания.

Напомним, в компании "Нафтогаз" рассказали украинцам, как правильно экономить деньги за счета в коммунальных платежках. В частности, за отопление можно платить на 20% меньше.

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