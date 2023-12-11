Рахунки за опалення будуть на 20% менші — у Нафтогазі назвали спосіб економії

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У компанії "Нафтогаз" розповіли українцям, як правильно заощаджувати гроші за рахунки у комунальних платіжках. Зокрема, за опалення можна платити на 20% менше.

Про це повідомили у компанії "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Як заощадити на "комуналці" взимку

За словами фахівців компанії, споживачі послуг можуть заощадити до 20% грошей завдяки збереженню тепла в оселі. А саме — встановленню тепловідбиваючого екрану за батареєю.

"Один простий і недорогий спосіб зменшити тепловтрати в будинку і підвищити його енергоефективність — наклеїти тепловідбиваючий екран за батареєю. Це збільшить тепловіддачу ваших радіаторів опалення на 20% і підвищить температуру будинку приблизно на 1-2°С", — зазначають у компанії.

Річ у тім, що батареї віддають тепло рівномірно як у приміщення, так і в зовнішню стіну. Тоді як фольгований тепловідбивний екран дозволить максимально виключити такі втрати завдяки своїм властивостям.

Приклеїти фольгований тепловідбивний екран можна власноруч, не вдаючись до допомоги фахівців. Ця процедура не забере багато часу.

"Пам'ятайте, що штори, меблі та інші предмети, які перекривають ваші батареї, перешкоджають розповсюдженню тепла в будинку. Це стосується і пилу, і бруду, що збирається на поверхні радіаторів. Тому не забувайте дбати про стан ваших батарей", — пояснили експерти.

Як уникнути зайвих нарахувань

Раніше в "Нафтогазі" попереджали, що громадяни можуть переплачувати за газ, якщо вчасно не будуть передавати показники газових лічильників. У такому разі оператори газорозподільчих мереж (міськ- чи облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого природного газу, ґрунтуючись на "плановому щомісячному об’ємі споживання".

Для того, щоб уникнути зайвих нарахувань, радять передавати щомісяця фактичні показники лічильників (навіть якщо вони незмінні) через:

- особистий кабінет — https://my.gas.ua/login

- на сайті — https://gas.ua/uk/indicators

- SMS-повідомлення на номер — 4647 у форматі XXXXXXXXX YYYYY де:

XXXXXXXXX — дев'ять цифр особового рахунку;

YYYYY — показання лічильника з п'яти цифр (вносити тільки чорні цифри до коми).

Що ще варто знати

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньо-будинкових мереж.

Також ми писали, що в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

