Рахунки за газ — Нафтогаз зробив важливе повідомлення щодо платіжок

Нафтогаз зробив важливе повідомлення щодо платіжок — стосується кожного
У Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали чергові роз'яснення клієнтам щодо комунальних платіжок. Зокрема, розповіли, як правильно змінити власника особового рахунку.
Про це компанія повідомляє у соціальній мережі Facebook.
Як змінити власника особового рахунку
В одному з коментарів на офіційній сторінці компанії, клієнт розповів про свою ситуацію. Він запитав, чому чоловік, один із власників оселі, не може бути стороною договору постачання "блакитного палива" на умовах договору з попереднім власником.
Він зазначив, що ТОВ "Газорозподільні мережі України" відмовились визнавати це.
У компанії порадили звертатися у такому випадку з письмовим, офіційним зверненням до представників компанії "Газорозподільні мережі України".
Також розповіли, який потрібно мати пакет документів:
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- фотографії двох перших сторінок паспорта, сторінки із пропискою чи додаток;
- документ, де підтверджується право власності на житло;
- заява на приєднання (шаблон заяви за наступним посиланням)
- якщо є співвласники, обов'язково мають бути підписи у заяві, чи підписана згода, яку треба завантажити за посиланням - "Шаблон згоди співвласника".
Документи треба передати в один із таких способів:
- відсканувавши чи зробивши чіткі фото кожного документа та надіслати електронною поштою: [email protected];
- надіславши копії документів поштою;
- звернувшись у найближче відділення банку-партнера ПУМБ. У такому разі треба мати при собі паспорт чи ID-картку.
Як виправити неправильні дані за газ
Раніше у газопостачальній компанії пояснили, що робити у разі надання неправильних відомостей про споживання газу. Помилку можна виправити кількома способами.
У випадку надання за особовим рахунком помилкових показників лічильника треба звертатися до оператора ГРС (облгазу), де зобов'язані виправити дані.
У разі переходу облгазу до "Нафтогазу", і якщо було передано недостовірні відомості через онлайн-сервіси, то треба передавати нові показники шляхом:
- дзвінка у Контакт-центр за такими номерами:
- 066-300-2-888 (Vodafone);
- 098-300-2-888 (Kyivstar);
- 093-300-2-888 (Lifecell).Під час дзвінка потрібно натиснути 8 для зв'язку з оператором, потрібно розповісти про ситуацію.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.
Також ми писали, що у Групі "Нафтогаз" попередили громадян, яких раніше обслуговувало АТ "Закарпатгаз", про переведення на інші сервіси, оскільки компанія перейшла під її управління. Старі більше не працюватимуть.
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