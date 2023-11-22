Рахунки за газ — Нафтогаз зробив важливе повідомлення щодо платіжок

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали чергові роз'яснення клієнтам щодо комунальних платіжок. Зокрема, розповіли, як правильно змінити власника особового рахунку.

Про це компанія повідомляє у соціальній мережі Facebook.

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Як змінити власника особового рахунку

В одному з коментарів на офіційній сторінці компанії, клієнт розповів про свою ситуацію. Він запитав, чому чоловік, один із власників оселі, не може бути стороною договору постачання "блакитного палива" на умовах договору з попереднім власником.

Він зазначив, що ТОВ "Газорозподільні мережі України" відмовились визнавати це.

У компанії порадили звертатися у такому випадку з письмовим, офіційним зверненням до представників компанії "Газорозподільні мережі України".

Джерело: ГК "Нафтогаз України"

Також розповіли, який потрібно мати пакет документів:

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

фотографії двох перших сторінок паспорта, сторінки із пропискою чи додаток;

документ, де підтверджується право власності на житло;

заява на приєднання (шаблон заяви за наступним посиланням)

якщо є співвласники, обов'язково мають бути підписи у заяві, чи підписана згода, яку треба завантажити за посиланням - "Шаблон згоди співвласника".

Документи треба передати в один із таких способів:

відсканувавши чи зробивши чіткі фото кожного документа та надіслати електронною поштою: [email protected];

надіславши копії документів поштою;

звернувшись у найближче відділення банку-партнера ПУМБ. У такому разі треба мати при собі паспорт чи ID-картку.

Джерело: ГК "Нафтогаз України"

Як виправити неправильні дані за газ

Раніше у газопостачальній компанії пояснили, що робити у разі надання неправильних відомостей про споживання газу. Помилку можна виправити кількома способами.

У випадку надання за особовим рахунком помилкових показників лічильника треба звертатися до оператора ГРС (облгазу), де зобов'язані виправити дані.

У разі переходу облгазу до "Нафтогазу", і якщо було передано недостовірні відомості через онлайн-сервіси, то треба передавати нові показники шляхом:

- дзвінка у Контакт-центр за такими номерами:

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell).Під час дзвінка потрібно натиснути 8 для зв'язку з оператором, потрібно розповісти про ситуацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

Також ми писали, що у Групі "Нафтогаз" попередили громадян, яких раніше обслуговувало АТ "Закарпатгаз", про переведення на інші сервіси, оскільки компанія перейшла під її управління. Старі більше не працюватимуть.