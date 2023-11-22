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Нафтогаз сделал важное сообщение о платежках — касается каждого

22 ноября 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Счета за газ — Нафтогаз сделал важное сообщение о платежках
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали очередные разъяснения клиентам по коммунальным платежам. В частности, рассказали, как правильно изменить владельца лицевого счета.

Об этом компания сообщает в социальной сети Facebook.

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Как изменить владельца лицевого счета

В одном из комментариев на официальной странице компании клиент рассказал о своей ситуации. Он спросил, почему мужчина, один из владельцев дома, не может быть стороной договора поставки "голубого топлива" на условиях договора с предыдущим владельцем.

Он отметил, что ООО "Газораспределительные сети Украины" отказались признавать это.

В компании посоветовали обращаться в таком случае с письменным, официальным обращением к представителям компании "Газораспределительные сети Украины".

 

Нефтегаз
Источник: ГК "Нафтогаз Украины"

Также рассказали, какой нужно иметь пакет документов:

  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • фотографии двух первых страниц паспорта, страницы с пропиской или приложение;
  • документ, где подтверждается право собственности на жилье;
  • заявление на присоединение (шаблон заявления по следующей ссылке )
  • если есть совладельцы, обязательно должны быть подписи в заявлении, или подписано согласие, которое следует загрузить по ссылке - "Шаблон согласия совладельца".

Документы следует передать одним из следующих способов:

  • отсканировав или сделав четкие фото каждого документа и отправить по электронной почте: [email protected];
  • отправив копии документов по почте;
  • обратившись в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ. В таком случае нужно иметь при себе паспорт или ID-карту.

 

Нефтегаз
Источник: ГК "Нафтогаз Украины"

Как исправить неправильные данные за газ

Ранее в газоснабжающей компании объяснили, что делать в случае предоставления неправильных сведений о потреблении газа. Ошибку можно исправить несколькими способами.

В случае предоставления по лицевому счету ошибочных показателей счетчика следует обращаться к оператору ГРС (облгаза), где обязаны исправить данные.

В случае перехода облгаза в "Нафтогаз" и если были переданы недостоверные сведения через онлайн-сервисы, то надо передавать новые показатели путем:

- звонка в Контакт-центр по следующим номерам:

  • 066-300-2-888 (Vodafone);
  • 098-300-2-888 (Kyivstar);
  • 093-300-2-888 (Lifecell). Во время звонка нужно нажать 8 для связи с оператором, нужно рассказать о ситуации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

Также мы писали, что в Группе "Нафтогаз" предупредили граждан, ранее обслуживавших АО "Закарпатгаз", о переводе на другие сервисы, поскольку компания перешла под ее управление. Старые больше не будут работать.

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