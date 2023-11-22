Счета за газ — Нафтогаз сделал важное сообщение о платежках

Нафтогаз сделал важное сообщение о платежках — касается каждого
В Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали очередные разъяснения клиентам по коммунальным платежам. В частности, рассказали, как правильно изменить владельца лицевого счета.
Об этом компания сообщает в социальной сети Facebook.
Как изменить владельца лицевого счета
В одном из комментариев на официальной странице компании клиент рассказал о своей ситуации. Он спросил, почему мужчина, один из владельцев дома, не может быть стороной договора поставки "голубого топлива" на условиях договора с предыдущим владельцем.
Он отметил, что ООО "Газораспределительные сети Украины" отказались признавать это.
В компании посоветовали обращаться в таком случае с письменным, официальным обращением к представителям компании "Газораспределительные сети Украины".
Также рассказали, какой нужно иметь пакет документов:
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- фотографии двух первых страниц паспорта, страницы с пропиской или приложение;
- документ, где подтверждается право собственности на жилье;
- заявление на присоединение (шаблон заявления по следующей ссылке )
- если есть совладельцы, обязательно должны быть подписи в заявлении, или подписано согласие, которое следует загрузить по ссылке - "Шаблон согласия совладельца".
Документы следует передать одним из следующих способов:
- отсканировав или сделав четкие фото каждого документа и отправить по электронной почте: [email protected];
- отправив копии документов по почте;
- обратившись в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ. В таком случае нужно иметь при себе паспорт или ID-карту.
Как исправить неправильные данные за газ
Ранее в газоснабжающей компании объяснили, что делать в случае предоставления неправильных сведений о потреблении газа. Ошибку можно исправить несколькими способами.
В случае предоставления по лицевому счету ошибочных показателей счетчика следует обращаться к оператору ГРС (облгаза), где обязаны исправить данные.
В случае перехода облгаза в "Нафтогаз" и если были переданы недостоверные сведения через онлайн-сервисы, то надо передавать новые показатели путем:
- звонка в Контакт-центр по следующим номерам:
- 066-300-2-888 (Vodafone);
- 098-300-2-888 (Kyivstar);
- 093-300-2-888 (Lifecell). Во время звонка нужно нажать 8 для связи с оператором, нужно рассказать о ситуации.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.
Также мы писали, что в Группе "Нафтогаз" предупредили граждан, ранее обслуживавших АО "Закарпатгаз", о переводе на другие сервисы, поскольку компания перешла под ее управление. Старые больше не будут работать.
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