Нафтогаз попередив, що тисячі українців платитимуть за газ по-новому

Газова плита. Фото: Unplush

У Групі "Нафтогаз" попередили громадян, яких раніше обслуговувало АТ "Закарпатгаз", про переведення на інші сервіси, оскільки компанія перейшла під її управління. Старі більше не працюватимуть.

Про це повідомляє група на своєму офіційному сайті.

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Там пояснюють, що тепер клієнтам вищевказаного облгазу доступні сервіси Газопостачальної компанії "Нафтогаз України". АТ "Закарпатгаз" обслуговувало 278 тис. домогосподарств та понад 4 тис. юросіб.

"Звертаємо увагу споживачів Закарпатської області, що сервіси, якими ви користувалися досі для передання показань газового лічильника, не працюватимуть", — зазначають у пресслужбі Групи.

Споживачі зможуть повноцінно користуватися новими сервісами. Зокрема, як і всі інші клієнти "Нафтогазу", мають щомісяця з 28-го по 5-те число здійснювати передачу даних газових лічильників:

в особистих кабінетах (my.gas.ua);

на сайті Нафтогазу за спрощеною процедурою — без попередньої реєстрації;

чатах GASUA у Viber чи Telegram;

NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

SMS-повідомлення на номер 4647.

Також у групі радять скористатися послугами контакт-центрів.

У "Нафтогазі" запевняють, що для жителів Закарпаття тарифи, особисті рахунки та реквізити для оплати будуть незмінні.

Перехід "Закарпатгаз" під управління Нафтогазу

Днями Нафтогаз заявив, що АТ "Закарпатгаз" перейшло під управління групи. Тепер воно 19-те підприємство, що перебуває тепер під контролем держави з початку 2023 року.

У травня 2022-го за клопотанням Держбюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права щодо 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

У вересні 2022 року "Нафтогаз України" зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), основний вид діяльності якого вказано розподіл газу через місцеві газогони.

Уряд постановою №1335 від 25.11.2022 року передав державні газорозподільні мережі в експлуатацію "Газмережам".

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Нагадаємо, що у НАК "Нафтогаз України" виступають за негайний перехід до ринкових тарифів на енергетичному ринку. Однак цієї зими тарифи не чіпатимуть.

Також ми писали, що в українському уряді прокоментували рекомендації Сполучених Штатів щодо лібералізації тарифів на природний газ та електричну енергію. Водночас експерти сумніваються, що коштів, передбачених на житлові субсидії, у такому випадку вистачить на всіх.