Комуналка в Україні — Нафтогаз розповів про розрахунок за газ

Нафтогаз звернувся до українців з приводу оплати комуналки
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулися до українців з приводу оплати послуги за споживання природного газу. Там пояснили, що зробити це можна більш оперативно та зручно.
Про це повідомили у пресслужбі компанії у соцмережі.
Зручний розрахунок за газ
Як розповіли у пресцентрі, особистим кабінетом від ГК "Нафтогаз України" вже користуються понад 3,5 мільйони українців
"Чому? Тому що це зручно, легко, безпечно й дистанційно", — йдеться у повідомленні.
Так, у my.gas.ua споживачі можуть переглянути історію оплат і споживання ресурсу. Також можна швидко отримати наступне:
- рахунки, здійснити оперативно оплату;
- акти звірок;
- довідки про стан рахунку;
- довідки про пільги та житлові субсидії.
Як зареєструватися
У компанії опублікували покрокову інструкцію реєстрації на my.gas.ua. Для цього потрібно:
- зайти на сторінку за посиланням;
- натиснути кнопку "Особистий кабінет";
- обрати пункт "Зареєструватися";
- ввести номер вашого особового рахунку (дев'ятизначний номер, його можна знайти у паперовій платіжці) та три перші літери прізвища;
- обрати зручний спосіб реєстрації — через Google, соцмережу Facebook, електронну пошту чи за номером телефону;
- створити пароль, який має містити вісім символів, великі та малі латинські літери, цифри. Як приклад, Naftogas22;
- пройти додаткову верифікацію за номером телефону.
"Ви маєте особистий кабінет у Нафтогазі. У разі помилки спробуйте перевантажити сторінку", — додали у компанії.
Нагадаємо, раніше у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" опублікували відомості про розподіл природного газу. Там пояснили, чому українці можуть отримувати "неправильні" платіжки.