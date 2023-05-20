Комуналка в Україні — Нафтогаз розповів про розрахунок за газ

Комунальні платіжки за газ. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулися до українців з приводу оплати послуги за споживання природного газу. Там пояснили, що зробити це можна більш оперативно та зручно.

Про це повідомили у пресслужбі компанії у соцмережі.

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Як розповіли у пресцентрі, особистим кабінетом від ГК "Нафтогаз України" вже користуються понад 3,5 мільйони українців

"Чому? Тому що це зручно, легко, безпечно й дистанційно", — йдеться у повідомленні.



Так, у my.gas.ua споживачі можуть переглянути історію оплат і споживання ресурсу. Також можна швидко отримати наступне:

рахунки, здійснити оперативно оплату;

акти звірок;

довідки про стан рахунку;

довідки про пільги та житлові субсидії.

Як зареєструватися

У компанії опублікували покрокову інструкцію реєстрації на my.gas.ua. Для цього потрібно:

зайти на сторінку за посиланням;

натиснути кнопку "Особистий кабінет";

обрати пункт "Зареєструватися";

ввести номер вашого особового рахунку (дев'ятизначний номер, його можна знайти у паперовій платіжці) та три перші літери прізвища;

обрати зручний спосіб реєстрації — через Google, соцмережу Facebook, електронну пошту чи за номером телефону;

створити пароль, який має містити вісім символів, великі та малі латинські літери, цифри. Як приклад, Naftogas22;

пройти додаткову верифікацію за номером телефону.

"Ви маєте особистий кабінет у Нафтогазі. У разі помилки спробуйте перевантажити сторінку", — додали у компанії.

Нагадаємо, раніше у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" опублікували відомості про розподіл природного газу. Там пояснили, чому українці можуть отримувати "неправильні" платіжки.