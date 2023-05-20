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Нафтогаз звернувся до українців з приводу оплати комуналки

20 травня 2023 08:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комуналка в Україні — Нафтогаз розповів про розрахунок за газ
Комунальні платіжки за газ. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулися до українців з приводу оплати послуги за споживання природного газу. Там пояснили, що зробити це можна більш оперативно та зручно.

Про це повідомили у пресслужбі компанії у соцмережі.

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Як розповіли у пресцентрі, особистим кабінетом від ГК "Нафтогаз України" вже користуються понад 3,5 мільйони українців

"Чому? Тому що це зручно, легко, безпечно й дистанційно", — йдеться у повідомленні.
 
Так, у my.gas.ua споживачі можуть переглянути історію оплат і споживання ресурсу. Також можна швидко отримати наступне:

  • рахунки, здійснити оперативно оплату;
  • акти звірок;
  • довідки про стан рахунку;
  • довідки про пільги та житлові субсидії.

Як зареєструватися

У компанії опублікували покрокову інструкцію реєстрації на my.gas.ua. Для цього потрібно:

  • зайти на сторінку за посиланням;
  • натиснути кнопку "Особистий кабінет";
  • обрати пункт "Зареєструватися";
  • ввести номер вашого особового рахунку (дев'ятизначний номер, його можна знайти у паперовій платіжці) та три перші літери прізвища;
  • обрати зручний спосіб реєстрації — через Google, соцмережу Facebook, електронну пошту чи за номером телефону;
  • створити пароль, який має містити вісім символів, великі та малі латинські літери, цифри. Як приклад, Naftogas22;
  • пройти додаткову верифікацію за номером телефону.

"Ви маєте особистий кабінет у Нафтогазі. У разі помилки спробуйте перевантажити сторінку", — додали у компанії.

Нагадаємо, раніше у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" опублікували відомості про розподіл природного газу. Там пояснили, чому українці можуть отримувати "неправильні" платіжки.

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