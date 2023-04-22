Борги за комуналку — в Україні заборонили стягувати заборгованість з деяких переселенців

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

Кому пробачать борг

Постанова, яку розробило Мінреінтеграції, передбачає, що переселенці, які залишили свої оселі як у зонах ведення активних бойових дій або тих, які наразі перебувають під окупацією, можуть не сплачувати борг за комуналку. Йдеться тільки про тих, хто вимушено покинув власну оселю та евакуювався до безпечніших регіонів.

Також заборона поширюється виключно на борг, який утворився після 24 лютого 2022 року.

Громадяни можуть дізнатися, чи підпадають під цю категорію із переліку Мінреінтеграції. У списку вказані всі населені пункти, які підлягають під заборону стягнення коштів за комуналку.

Для того, щоб борг не стягували, потрібно надати документи, які підтверджують відсутність особи в оселі. Мешканці повинні надати їх постачальникам комунальних послуг або управителям багатоквартирного будинку. Це можуть бути:

довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

документ про тимчасовий прихисток за кордоном;

документ з роботи, щодо лікування, навчання або проходження військової служби.

Інші законодавчі ініціативи

У січні у Верховній Раді України (ВРУ) зареєстрували законопроєкт №8367 про внесення змін до закону "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію". Однак, як свідчить інформація на парламентському сайті, законопроєкт "лежить" в Раді на ознайомленні без руху.

У разі його ухвалення, громадянам можуть пробачати заборгованість за житлово-комунальні послуги за час, коли на території, де розташоване житло, тривали бойові дії.

Очікується, що борг спишуть:

за накопичені суми за управління багатоквартирним будинком;

за несплату за постачання та розподіл "блакитного палива" для потреб побутових споживачів;

за несплату за постачання та розподіл електрики;

за постачання теплової енергії;

за несплату за постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення;

за послуги із поводження із побутовими відходами.

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Також ми писали, що українцям пояснили, чому у платіжках за газ можуть бути неактуальні обсяги споживання та формується заборгованість. Щоб цього уникнути, потрібно знати один важливий нюанс.