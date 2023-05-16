Ціни на блакитне паливо — у Нафтогазі опублікували важливе роз’яснення

Плита побутова газова в Україні. Фото: Unplush

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" опублікували відомості про розподіл природного газу. Там пояснили, чому українці можуть отримувати "неправильні" платіжки.

Про це повідомили у пресслужбі компанії у соцмережі.

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Вартість розподілу газу

У компанії відповіли на звернення громадян, де говорилось про те, що ціна на розподіл цього року виходить більшою, аніж фактичний об’єм споживання ресурсу. Нафтогаз зазначив, що є постачальником "блакитного палива", а питаннями прийому показників лічильника, загальним обліком та нарахуванням спожитих об’ємів газу займаються облгази. Також оператори газорозподільних мереж відповідальні за доставку газу та загалом за обслуговування відповідного обладнання і мережі.

Вартість за розподіл залежить від низки факторів і її вираховують індивідуально. Проте в основі все одно закладений розрахунок об’єму споживання ресурсу за попередній "газовий рік". При цьому він не співпадає з календарним, оскільки починається 1 жовтня, а завершується 30 вересня. Весь спожитий об’єм газу розподіляють на 12 частин. Показник множать на тариф за доставку, який у кожному регіоні різний.

"Тому, у даній ситуації, якщо Ви не згодні з нарахованим щомісячним платежем за розподіл газу на більший об’єм газу, ніж Ви використали, то рекомендуємо Вам звернутись саме до оператора ГРМ. Як приклад, Ви можете надіслати до компанії письмове звернення, в якому Вам необхідно описати Вашу ситуацію та Ваш оператор ГРМ буде зобов’язаний надати відповідь у письмовому вигляді та виконати перерахунки за необхідності", — пояснили у пресслужбі компанії.

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Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує 98% населення, сформували та розіслали оновлені комунальні платіжки за спожитий природний газ у квітні поточного року. Проте розрахуватися одразу зможуть не всі.

Також ми писали, що в Україні наприкінці квітня 2023 року закінчився термін дії річних договорів на постачання природного газу побутовим споживачам від газопостачальних компаній. Газзбути у травні оновили ціни.