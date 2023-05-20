Коммуналка в Украине — Нафтогаз рассказал о расчете за газ

Нафтогаз обратился к украинцам по поводу оплаты коммуналки
В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к украинцам по поводу оплаты услуги за потребление природного газа. Там объяснили, что сделать это можно более оперативно и удобно.
Об этом сообщили в пресс-службе компании в соцсети.
Удобный расчет за газ
Как рассказали в пресс-центре, личным кабинетом от ГК "Нафтогаз Украины" уже пользуются более 3,5 миллиона украинцев
"Почему? Потому что это удобно, легко, безопасно и дистанционно", — говорится в сообщении.
Так, в my.gas.ua потребители могут увидеть историю оплат и потребления ресурса. Также можно быстро получить следующее:
- счета, произвести оперативную оплату;
- акты сверок;
- справки о состоянии счета;
- справки о льготах и жилищных субсидиях.
Как зарегистрироваться
В компании опубликовали пошаговую инструкцию по регистрации на my.gas.ua. Для этого нужно:
- зайти на страницу по ссылке ;
- нажать кнопку "Личный кабинет";
- выбрать пункт "Зарегистрироваться";
- ввести номер вашего лицевого счета (девятизначный номер, его можно найти в бумажной платежке) и три первые буквы фамилии;
- выбрать удобный способ регистрации — через Google, соцсети Facebook, электронную почту или по телефону;
- создать пароль, который должен содержать восемь символов, прописные и строчные латинские буквы, цифры. В качестве примера Naftogas22;
- пройти дополнительную верификацию по телефону.
"Готово. У вас есть личный кабинет в Нафтогазе. В случае ошибки попробуйте перегрузить страницу", — добавили в компании.
Напомним, ранее в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" опубликовали сведения о распределении природного газа. Там объяснили, почему украинцы могут получать "неправильные" платежки.