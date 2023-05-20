Коммуналка в Украине — Нафтогаз рассказал о расчете за газ

Коммунальные платежи за газ. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к украинцам по поводу оплаты услуги за потребление природного газа. Там объяснили, что сделать это можно более оперативно и удобно.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в соцсети.

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Как рассказали в пресс-центре, личным кабинетом от ГК "Нафтогаз Украины" уже пользуются более 3,5 миллиона украинцев

"Почему? Потому что это удобно, легко, безопасно и дистанционно", — говорится в сообщении.



Так, в my.gas.ua потребители могут увидеть историю оплат и потребления ресурса. Также можно быстро получить следующее:

счета, произвести оперативную оплату;

акты сверок;

справки о состоянии счета;

справки о льготах и жилищных субсидиях.

Как зарегистрироваться

В компании опубликовали пошаговую инструкцию по регистрации на my.gas.ua. Для этого нужно:

зайти на страницу по ссылке ;

нажать кнопку "Личный кабинет";

выбрать пункт "Зарегистрироваться";

ввести номер вашего лицевого счета (девятизначный номер, его можно найти в бумажной платежке) и три первые буквы фамилии;

выбрать удобный способ регистрации — через Google, соцсети Facebook, электронную почту или по телефону;

создать пароль, который должен содержать восемь символов, прописные и строчные латинские буквы, цифры. В качестве примера Naftogas22;

пройти дополнительную верификацию по телефону.

"Готово. У вас есть личный кабинет в Нафтогазе. В случае ошибки попробуйте перегрузить страницу", — добавили в компании.

Напомним, ранее в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" опубликовали сведения о распределении природного газа. Там объяснили, почему украинцы могут получать "неправильные" платежки.