Росія змушена сильніше скоротити нафтовидобуток

Працівник нафтової компанії. Фото: ugv.com.ua

Після встановлення заборони на будь-який морський імпорт російської сирої нафти та цінової "стелі" з грудня 2022 року Росія скоротила нафтовидобуток. Водночас країні-агресору доведеться ще суттєвіше скоротити видобуток ресурсу у 2024-му.

Про це поінформували журналісти російської служби Радіо Свобода.

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Скорочення нафтовидобутку в РФ

Як зазначають журналісти, на тлі домовленостей у форматі ОПЕК+ у Відні нафтовидобуток у Росії має скоротитися на 650 тисяч барелів на добу наступного року.

Водночас, у російському уряді не планують відмовлятися від добровільного зобов'язання щодо обсягу видобутку на 500 тисяч барелів нафти на день менше, ніж передбачається квотою.

На поточний рік російська квота становить 10,48 тис. барелів на добу, наступного — її мають знизити до 9,83 тис.

Рівень квоти Саудівської Аравії на 2024-й залишиться незмінним — 10,48 тис. барелів. Сукупно країни ОПЕК+ дійшли згоди знизити видобуток нафти на 1,5 млн барелів на добу, на враховуючи добровільні зобов'язання зі скорочення, які взяли на себе окремі країни.

Метою скорочень називають бажання зупинити зниження цін на нафту на глобальному ринку. Саудівська Аравія планує знизити добовий рівень видобутку на 1 мільйон барелів.

Нафтове ембарго проти РФ

Журналісти зауважують, що попри те, що країни Заходу торік ввели обмеження на ввезення нафти російського походження, а також встановили так звану "стелю" цін, Москва надалі активно продає свій ресурс країнам, які не приєдналися до санкцій. Раніше агенція Bloomberg писала, що Індія купує дешеву російську нафту, перетворює її на дизельне паливо і відправляє назад у країни Європи з націнкою.

Водночас, в уряді заявили, що вирішили добровільно скоротити обсяги видобутку, а доходи від продажу нафти з початку року суттєво впали. Так, у Міністерстві фінансів Росії очікують, що рівень дефіциту федерального бюджету поточного року може перевищити прогноз через падіння доходів від нафти та природного газу. Стверджують, що сировинні доходи бюджету впали майже удвічі.

У першому кварталі року зібрали 1,6 трлн рублів нафтогазових податків, тоді як минулого року було 2,9 трлн рублів. Збори з несировинних секторів економіки впали на 9%, і за підсумком січня-березня російський держбюджет отримав "дірку" у 2,4 трлн рублів.

Нагадаємо, з 1 травня країни-учасниці ОПЕК+ почали добровільно скорочувати видобуток нафти. Поступове зменшення виробництва "чорного золота" триватиме до кінця 2023 року.

Також ми писали, що Європейський Союз та Сполучені Штати домовилися протистояти будь-яким спробам росії дестабілізувати глобальні енергетичні ринки. Також представники США разом шукатимуть способи перекрити лазівки для обходу антиросійських санкцій.