Россия вынуждена сильнее сократить нефтедобычу

Работник нефтяной компании. Фото: ugv.com.ua

После установления запрета на любой морской импорт российской сырой нефти и ценового "потолка" с декабря 2022 года Россия сократила нефтедобычу. В то же время стране-агрессору придется еще более существенно сократить добычу ресурса в 2024-м.

Об этом проинформировали журналисты российской службы Радио Свобода.

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Как отмечают журналисты, на фоне договоренностей в формате ОПЕК+ в Вене нефтедобыча в России должна сократиться на 650 тысяч баррелей в сутки в следующем году.

В то же время в российском правительстве не планируют отказываться от добровольного обязательства по объему добычи на 500 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем предполагается квотой.

На текущий год российская квота составляет 10,48 тыс. баррелей в сутки, в следующем — ее должны снизить до 9,83 тыс.

Уровень квоты Саудовской Аравии на 2024 год останется неизменным — 10,48 тыс. баррелей. Совокупно страны ОПЕК+ пришли к согласию снизить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, учитывая добровольные обязательства по сокращению, которые взяли на себя отдельные страны.

Целью сокращений называют желание остановить снижение цен на нефть на глобальном рынке. Саудовская Аравия планирует снизить суточный уровень добычи на 1 миллион баррелей.

Нефтяное эмбарго против РФ

Журналисты отмечают, что, несмотря на то, что страны Запада в прошлом году ввели ограничения на ввоз нефти российского происхождения, а также установили так называемый "потолок" цен, Москва в дальнейшем активно продает свой ресурс странам, не присоединившимся к санкциям. Ранее агентство Bloomberg писало, что Индия покупает дешевую российскую нефть, превращает ее в дизельное топливо и отправляет обратно в страны Европы с наценкой.

В то же время, в правительстве заявили, что решили добровольно сократить объемы добычи, а доходы от продажи нефти с начала года существенно упали. Так, в Министерстве финансов России ожидают, что уровень дефицита федерального бюджета в текущем году может превысить прогноз из-за падения доходов от нефти и природного газа. Утверждают, что сырьевые доходы бюджета упали почти вдвое.

В первом квартале года собрали 1,6 трлн рублей нефтегазовых налогов, в то время как в прошлом году было 2,9 трлн рублей. Сбор с несырьевых секторов экономики упал на 9%, и по итогам января-марта российский госбюджет получил "дыру" в 2,4 трлн рублей.

Напомним, с 1 мая страны-участники ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти. Постепенное уменьшение производства "черного золота" будет продолжаться до конца 2023 года.

Также мы писали, что Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились противостоять любым попыткам России дестабилизировать глобальные энергетические рынки. Также представители США будут вместе искать способы перекрыть лазейки для обхода антироссийских санкций.