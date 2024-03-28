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Найбіднішим країнам ЄС можуть обмежити фінансову допомогу — які будуть умови

28 березня 2024 13:58
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Найбіднішим країнам Євросоюзу ускладнять отримання фінансової допомоги
Прапори Євросоюзу Фото: wort.lu
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Фонд згуртування Євросоюзу обсягом 392 мільярди євро, який використовується для фінансової підтримки найбідніших членів об'єднання, можуть реорганізувати. В обмін на підтримку країнам, можливо, незабаром доведеться демонструвати досягнення цільових показників та результати реформ.

Про можливе ускладнення фінансової допомоги для бідних країн ЄС повідомляє Politico.

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Як повідомляється, з 2021 по 2027 рік основна частина фонду у розмірі 392 мільярди євро була призначена для стимулювання економічного зростання в незаможних регіонах Європи та скорочення розриву між ними та багатшими країнами. Цей фонд становить значну частку семирічного бюджету ЄС у розмірі 1,2 трильйона євро. Завдяки виділеним коштам країни від Португалії до Болгарії отримали можливість вкладати їх в охорону навколишнього середовища та розвиток транспортної інфраструктури.

Проте деякі країни, переважно північноєвропейські, висловлюють думку, що поточні витрати сильно сконцентровані на користь регіонів Південної, Центральної та Східної Європи, і стали менш ефективними. У світлі обговорень щодо розширення ЄС та прийняття до його складу України та країн Західних Балкан Єврокомісія планує ускладнити умови отримання фінансової підтримки та надавати допомогу державам лише у разі досягнення цільових показників та проведення необхідних внутрішніх реформ.

Єврокомісія вважає, що нова стратегія "гроші в обмін на реформи" сприятиме прискоренню економічного зростання у бідних країнах. Однак для досягнення цієї мети необхідно розробити надійні системи аудиту та контролю. Раніше наглядовий орган ЄС висловив критику на адресу Фонду відновлення після пандемії за його неефективну боротьбу із шахрайством.

Нагадаємо, ми писали, країни G7 хочуть обмежити ціни на російську нафту. США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія, обговорюють можливе посилення обмеження цін на російську нафту.

Також ми розповідали чому у ЄС знову не змогли передати заморожені активи Росії на ЗСУ. До 3 мільярдів євро на рік таким чином могли йти на постачання зброї Україні.

Європейський союз
фінансова допомога
реформи
бідність
країни

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