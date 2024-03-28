Самым бедным странам Евросоюза усложнят получение финансовой помощи

Флаги Евросоюза Фото: wort.lu

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Фонд объединения Евросоюза объемом 392 миллиарда евро, который используется для финансовой поддержки беднейших членов объединения, могут реорганизовать. В обмен на поддержку странам, возможно, скоро придется демонстрировать достижения целевых показателей и результаты реформ.

О возможном усложнении финансовой помощи для бедных стран ЕС сообщает Politico.

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Как сообщается, с 2021 по 2027 год основная часть фонда в размере 392 миллиарда евро была предназначена для стимулирования экономического роста в бедных регионах Европы и сокращения разрыва между ними и более богатыми странами. Этот фонд составляет значительную долю семилетнего бюджета ЕС в размере 1,2 триллиона евро. Благодаря выделенным средствам страны от Португалии до Болгарии получили возможность вкладывать их в охрану окружающей среды и развитие транспортной инфраструктуры.

Однако некоторые страны, преимущественно североевропейские, высказывают мнение, что текущие расходы сильно сконцентрированы в пользу регионов Южной, Центральной и Восточной Европы и стали менее эффективными. В свете обсуждений расширения ЕС и принятия в его состав Украины и стран Западных Балкан Еврокомиссия планирует усложнить условия получения финансовой поддержки и оказывать помощь государствам только в случае достижения целевых показателей и проведения необходимых внутренних реформ.

Еврокомиссия считает, что новая стратегия "деньги в обмен на реформы" будет способствовать ускорению экономического роста в бедных странах. Однако для достижения этой цели необходимо разработать надежные системы аудита и контроля. Ранее надзорный орган ЕС выразил критику в адрес Фонда восстановления после пандемии за его неэффективную борьбу с мошенничеством.

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Также мы рассказывали, почему в ЕС снова не смогли передать замороженные активы России на ВСУ. До 3 миллиардов евро в год, таким образом, могли идти на поставку оружия Украине.