Найбільші авіакомпанії подали до суду на адміністрацію Байдена через правила розкриття зборів

Літак American Airlines. Фото: chicagotribune.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Найбільші американські авіакомпанії подали до суду на Міністерство транспорту США через нове правило, яке вимагає попереднього розкриття зборів авіакомпаній. Це стало значним конфліктом між авіаперевізниками та адміністрацією Байдена.

Про це повідомляє Reuters.

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Чому американські авіакомпанії подали до суду на Міністерство транспорту США

Лобістська група Airlines for America разом з American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue Airways, Hawaiian Airlines та Alaska Airlines, подали позов проти Міністерства транспорту до Апеляційного суду п'ятого округу США в Луїзіані.

Минулого місяця Міністерство транспорту США опублікувало правила, які вимагають від авіакомпаній та агентів з продажу квитків розкривати інформацію про збори за обслуговування разом із вартістю авіаквитків. На думку відомства, це допоможе споживачам уникнути непотрібних чи несподіваних зборів.

Втім, у своїй заяві група авіакомпаній США заявила, що правила департаменту заплутають споживачів і що ця "спроба регулювати операції приватного бізнесу на ринку виходить за рамки його повноважень". У позові авіакомпаній це правило названо "довільним, примхливим, зловживанням свободою дій і таким, що суперечить закону".

Міністерство транспорту США заявило, що "рішуче захищатиме правило, яке оберігає людей від прихованих та небажаних зборів і гарантує, що мандрівники зможуть побачити повну вартість польоту перед купівлею квитка". Там додали, що завдяки новому правилу багато споживачів платитимуть менше за збори під час подорожі.

Агентство повідомляє, що споживачі щорічно переплачують 543 мільйони доларів у вигляді зборів, а авіакомпанії отримують додатковий дохід. Великі авіакомпанії стягують вищі збори за реєстрацію багажу, якщо мандрівники не платять заздалегідь. Крім того, багато великих авіакомпаній США цього року підвищили плату за зареєстрований багаж.

Міністерство транспорту США заявило, що збори за зміну багажу або рейсу "мають бути індивідуально розкриті при першому наданні інформації про тарифи та розклад на онлайн-платформі авіакомпанії та не можуть бути відображені через гіперпосилання".

Міністерство транспорту США також заявило, що це правило покладе край "тактиці заманювання та підміни, яку деякі авіакомпанії використовують для приховання справжньої вартості рейсів зі знижкою". Воно забороняє авіакомпаніям рекламувати знижки за "низьким базовим тарифом, який не включає всі обов'язкові збори, що накладаються перевізником".

Група авіакомпаній назвала це правило "поганим рішенням у пошуках проблеми". У заяві йдеться про те, що авіакомпанії вже надають споживачам повну інформацію про всі збори, пов'язані з авіаперельотами, перш ніж вони придбають квиток. Авіакомпанії США зібрали майже 6,8 мільярда доларів за багаж у 2022 році та 5,5 мільярда доларів за перші дев'ять місяців 2023 року.

"Занадто часто авіакомпанії затягують повернення грошей або грабують людей, виплачуючи копійки", — заявив президент США Джо Байден, стверджуючи, що нові правила захистять пасажирів "від несподіваних зборів".

Нагадаємо, Федеральне управління цивільної авіації США почало нове розслідування щодо Boeing. Виробник літаків заявив, що деякі співробітники здійснили "неправомірну поведінку", заявивши, що окремі випробування літака 787 Dreamliner були завершені.

Також ми писали, що європейська авіабудівна компанія Airbus отримала замовлення на 65 літаків від двох ключових азійських клієнтів Boeing. Це є перемогою європейського авіавиробника тоді, як його американський конкурент бореться з проблемами якості своїх літаків після вибуху панелі кабіни, що змусив абсолютно новий літак 737 MAX 9 із пасажирами здійснити аварійну посадку.