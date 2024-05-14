Крупнейшие авиакомпании подали в суд на администрацию Байдена из-за правил раскрытия собрания

Самолет American Airlines. Фото: chicagotribune.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Крупнейшие американские авиакомпании подали в суд на Министерство транспорта США из-за нового правила, требующего предварительного раскрытия сборов авиакомпаний. Это стало серьезным конфликтом между авиаперевозчиками и администрацией Байдена.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Почему американские авиакомпании подали в суд на Министерство транспорта США

Лоббистская группа Airlines for America вместе с American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue Airways, Hawaiian Airlines и Alaska Airlines подали иск против Министерства транспорта в Апелляционный суд пятого округа США в Луизиане.

В прошлом месяце Министерство транспорта США опубликовало правила, требующие от авиакомпаний и агентов по продаже билетов раскрывать информацию о сборах за обслуживание вместе со стоимостью авиабилетов. По мнению ведомства, это поможет потребителям избежать ненужных или неожиданных сборов.

Впрочем, в своем заявлении группа авиакомпаний США заявила, что правила департамента запутают потребителей и что эта "попытка регулировать сделки частного бизнеса на рынке выходит за рамки его полномочий". В иске авиакомпаний это правило названо "произвольным, капризным, злоупотреблением свободой действий и противоречащим закону".

Министерство транспорта США заявило, что "решительно будет защищать правило, предохраняющее людей от скрытых и нежелательных сборов, а также гарантирующее, что путешественники смогут увидеть полную стоимость полета перед покупкой билета". Там добавили, что благодаря новому правилу многие потребители будут платить меньше, чем сборы во время путешествий.

Агентство сообщает, что потребители ежегодно переплачивают 543 миллиона долларов в виде сборов, а авиакомпании получают дополнительный доход. Крупные авиакомпании взимают более высокие сборы за регистрацию багажа, если путешественники не платят заранее. Кроме того, многие крупные авиакомпании США в этом году повысили плату за зарегистрированный багаж.

Министерство транспорта США заявило, что сборы за изменение багажа или рейса "должны быть индивидуально раскрыты при первом предоставлении информации о тарифах и расписании на онлайн-платформе авиакомпании и не могут быть отражены из-за гиперссылки".

Министерство транспорта США также заявило, что это правило положит конец "тактике заманивания и подмены, которую некоторые авиакомпании используют для сокрытия настоящей стоимости рейсов со скидкой". Оно запрещает авиакомпаниям рекламировать скидки по "низкому базовому тарифу, который не включает все обязательные сборы, налагаемые перевозчиком".

Группа авиакомпаний назвала это правило "плохим решением в поисках проблемы". В заявлении говорится, что авиакомпании уже предоставляют потребителям полную информацию обо всех сборах, связанных с авиаперелетами, прежде чем они приобретут билет. Авиакомпании США собрали почти 6,8 миллиарда долларов за багаж в 2022 году и 5,5 миллиарда долларов за первые девять месяцев 2023г.

"Слишком часто авиакомпании затягивают возврат денег или грабят людей, выплачивая копейки", — заявил президент США Джо Байден, утверждая, что новые правила защитят пассажиров "от неожиданных сборов".

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США начало новое расследование по Boeing. Производитель самолетов заявил, что некоторые сотрудники совершили "неправомерное поведение", заявив, что отдельные испытания самолета 787 Dreamliner были завершены.

Также мы писали, что европейская авиастроительная компания Airbus получила заказы на 65 самолетов от двух ключевых азиатских клиентов Boeing. Это победа европейского авиапроизводителя тогда как его американский конкурент борется с проблемами качества своих самолетов после взрыва панели кабины, заставившей совершенно новый самолет 737 MAX 9 с пассажирами совершить аварийную посадку.