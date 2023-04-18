Найбільший банк Кіпру попередив росіян про закриття рахунків

Люди виходять з відділення Bank Of Cyprus в Нікосії. Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

У найбільшому банку на Кіпрі Bank Of Cyprus розсилають повідомлення своїм російським клієнтам про закриття рахунків. У фінустанові остерігаються британських та американських санкцій.

Про це пише російський Forbes, посилаючись на компанію Main Partner Trust, що надає комплексні послуги клієнтам на Кіпрі та джерело у банківській сфері.

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За інформацією Main Partner Trust, фінустанова почала розсилати повідомлення минулого тижня. Клієнтів попереджають, що їхні рахунки закриють протягом двох місяців, оскільки відомості користувача не відповідають правилам процедури "Знай свого клієнта". "Тригером" може бути податкове резидентство Росії та наявність доходу від санкційного бізнесу на території РФ.

Рішення щодо закриття рахунків у кіпрському банку пов'язують із побоюванням британських та американських санкцій. Вони забороняють надання російським фізособам та компаніям консультаційних, маркетингових, IT, юридичних, інжинірингових послуг.

Останні санкції США містять заходи, які припиняють обхід попередніх обмежень. В останньому пакеті Кіпр лідирував за кількістю осіб, доданих до SDN-листу за допомогу в уникненні минулих санкцій, тому Bank Of Cyprus витрачає значні ресурси на дотримання всіх обмежень, пише видання.

Bank Of Cyprus вважається найбільшим банком на Кіпрі. За підсумками 2022 року на банківських депозитах росіяни зберігали понад 700 тисяч євро, що на 6% більше проти попереднього року.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Сполучених Штатів перевірить швейцарські банки, зокрема Credit Suisse і UBS, на предмет допомоги російським олігархам в ухиленні від санкцій. Відомство надіслало низку запитів фінустановам.