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США перевірять причетність швейцарських банків до уникнення росіянами санкцій, — Вloomberg

24 березня 2023 11:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Санкції проти росіян — США взялися за швейцарські банки
Відомство надіслало низку запитів фінустановам
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міністерство юстиції Сполучених Штатів перевірить швейцарські банки, зокрема Credit Suisse і UBS, на предмет допомоги російським олігархам в ухиленні від санкцій. Відомство надіслало низку запитів фінустановам.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

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Співпраця з підсанкційними клієнтами

Як зазначається, Мін'юст США надіслав інформаційні запити банкам, зокрема Credit Suisse Group AG та UBS Group AG, для ідентифікації співробітників, які мали справу з підсанкційними громадянами росії. Примітно, що відомство це зробило до кризи, яка охопила Credit Suisse і призвела до її поглинання конкурентною фінустановою UBS.

Запити надіслали співробітникам інших великих американських банків. Звернення Мін'юсту спрямовані на визначення співробітників фінустанов, які працювали з підсанкційними клієнтами, а також як відповідні особи проходили перевірку упродовж кількох останніх років. Банкіри та консультанти можуть стати об'єктом розслідування для встановлення, чи було порушене законодавство.

Що відомо про банк Credit Suisse

До війни, розв'язаної росією в Україні, Credit Suisse був відомий своїм обслуговуванням російських олігархів. На піку фінустанова керувала близько 60 млрд доларів російських клієнтів, які щороку приносили до 600 млн доларів доходу.

На момент припинення роботи з деякими росіянами у травні 2022 року Credit Suisse зберігав для них близько 33 млрд доларів, що на 50% більше, ніж у UBS, попри більший бізнес із управління капіталом останнього.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у США черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.

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