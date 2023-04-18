Крупнейший банк Кипра предупредил россиян о закрытии счетов

Люди выходят из отделения Bank Of Cyprus в Никосии. Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

В крупнейшем банке на Кипре Bank Of Cyprus рассылают сообщения своим российским клиентам о закрытии счетов. В финучреждении опасаются британских и американских санкций.

Об этом пишет российский Forbes, ссылаясь на компанию Main Partner Trust, предоставляющую комплексные услуги клиентам на Кипре и источник в банковской сфере.

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По информации Main Partner Trust, финучреждение начало рассылать сообщения на прошлой неделе. Клиентов предупреждают, что их счета закроют в течение двух месяцев, поскольку сведения пользователя не соответствуют правилам процедуры "Знай своего клиента". "Триггером" может быть налоговое резидентство России и наличие дохода от санкционного бизнеса на территории РФ.

Решение о закрытии счетов в кипрском банке связывают с опасением британских и американских санкций. Они запрещают предоставление российским физлицам и компаниям консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг.

Последние санкции США содержат меры, прекращающие обход предыдущих ограничений. В последнем пакете Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных в SDN-лист за помощь во избежании прошлых санкций, поэтому Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы на соблюдение всех ограничений, пишет издание.

Bank Of Cyprus считается самым крупным банком на Кипре. По итогам 2022 года на банковских депозитах россияне хранили более 700 тысяч евро, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, Министерство юстиции Соединенных Штатов проверит швейцарские банки, в том числе Credit Suisse и UBS, на предмет помощи российским олигархам в уклонении от санкций. Ведомство направило ряд запросов финучреждениям.