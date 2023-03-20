Ocean Plaza російського бізнесмена перейде у власність держави: деталі
Судді Вищого антикорупційного суду дозволили конфіскувати у російського бізнесмена ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві. Судове рішення набере чинності за кілька днів.
Таку інформацію оприлюднив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Деталі рішення
Як зазначив Арахамія, рішення набуде законної сили через десять днів, якщо його не оскаржать.
"Рішення набере чинності через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку. Але шансів на успіх у них немає. Майно близького друга Путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна", — повідомив він.
Наприкінці лютого 2022 року ТРЦ "Ocean Plaza" російського олігарха Аркадія Ротенберга, наближеного до президента рф, повідомив про припинення своєї діяльності.
У квітні Ротенбергу повідомили про підозру за фактом фінансування дій із метою зміни меж території чи держкордону України та ухилення від сплати податків.
Що ще варто знати
Нагадаємо, влада може ліквідувати Національну агенцію з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Арештовані активи передадуть Фонду державного майна.
Також ми писали, що російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд, оскільки вони прагнуть звільнитися від західних санкцій.