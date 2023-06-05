Робота у Польщі — які умови та скільки платять за збір малини

Люди займаються збором малини. Фото: google.com

Українські біженці, що на час війни оселилися у Польщі, розповіли про роботу, яка в цій країні вважається найпростішою. Йдеться про збір малини.

Про умови праці в сусідній країні повідомляють громадяни у групі "Робота у Польщі" у соцмережі Facebook.

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Скільки платять за збір малини

За словами співгромадян, у польських містах за збір малини платять щомісяця щонайменше 35 тис. грн, а максимум за таку роботу можна отримати 60 тис. грн.

Так, роботодавці в оголошеннях пропонують щоденну оплату до 300 злотих, тобто щомісяця можна розраховувати на близько 6,6 тисячі злотих. Кожен кілограм зібраної малини оцінюють у п'ять злотих, а господарські роботи обходяться у 17 злотих за годину.

Які умови роботи

Така робота із порівняно чималою заробітною платою може бути привабливою тільки для тих, хто має фізичну витривалість. Оскільки робота — рутинна, починається на світанку, а працювати доведеться до пізнього вечора шість днів на тиждень. Як правило, робочий день розпочинається о п'ятій ранку. Заробітчанам надають житло — гуртожитки, куди селять по п'ять осіб у кожну із кімнат.

Українці радять усім, хто обере таку роботу, придбати хороші гумові чоботи, водонепроникний одяг, оскільки працювати доведеться за будь-якої погоди — навіть у дощ.

Така робота вважається сезонною, тому підходить для тих, хто бажає просто швидко заробити грошей.

Більше про біженців

Нагадаємо, українці, які шукали прихисток в інших країнах, зокрема у Польщі, вже повернулися додому, однак є вірогідність, що багато там і залишиться, принаймні, третина.

Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.