Работа в Польше – какие условия и сколько платят за сбор малины

Люди занимаются сбором малины. Фото: google.com

Украинские беженцы, на время войны поселившиеся в Польше, рассказали о работе, которая в этой стране считается самой простой. Речь идет о сборе малины.

Об условиях труда в соседней стране сообщают граждане в группе "Работа в Польше" в соцсети Facebook.

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Сколько платят за сбор малины

По словам сограждан, в польских городах за сбор малины платят ежемесячно минимум 35 тыс. грн, а максимум за такую работу можно получить 60 тыс. грн.

Так, работодатели в объявлениях предлагают ежедневную оплату до 300 злотых, то есть ежемесячно можно рассчитывать на около 6,6 тысячи злотых. Каждый килограмм собранной малины оценивается в пять злотых, а хозяйственные работы обходятся в 17 злотых в час.

Какие условия работы

Такая работа со сравнительно немалой заработной платой может быть привлекательна только для тех, кто имеет физическую выносливость. Поскольку работа — рутинная, начинается на рассвете, а работать придется до позднего вечера шесть дней в неделю. Как правило, рабочий день начинается с 5 утра. Работникам предоставляют жилье — общежития, где селят по пять человек в каждой из комнат.

Украинцы советуют всем, кто выберет такую работу, купить хорошие резиновые сапоги, водонепроницаемую одежду, поскольку работать придется в любую погоду — даже в дождь.

Такая работа считается сезонной, поэтому подходит для тех, кто хочет просто быстро заработать денег.

Больше о беженцах

Напомним, украинцы, которые искали убежища в других странах, в частности в Польше, уже вернулись домой, однако есть вероятность, что много там и останется, по крайней мере, треть.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.