Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow "Простейшая" работа в Польше: какие условия и сколько платят за сбор малины arrow

"Простейшая" работа в Польше: какие условия и сколько платят за сбор малины

5 июня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Польше – какие условия и сколько платят за сбор малины
Люди занимаются сбором малины. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские беженцы, на время войны поселившиеся в Польше, рассказали о работе, которая в этой стране считается самой простой. Речь идет о сборе малины.

Об условиях труда в соседней стране сообщают граждане в группе "Работа в Польше" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Сколько платят за сбор малины

По словам сограждан, в польских городах за сбор малины платят ежемесячно минимум 35 тыс. грн, а максимум за такую работу можно получить 60 тыс. грн.

Так, работодатели в объявлениях предлагают ежедневную оплату до 300 злотых, то есть ежемесячно можно рассчитывать на около 6,6 тысячи злотых. Каждый килограмм собранной малины оценивается в пять злотых, а хозяйственные работы обходятся в 17 злотых в час.

Какие условия работы

Такая работа со сравнительно немалой заработной платой может быть привлекательна только для тех, кто имеет физическую выносливость. Поскольку работа — рутинная, начинается на рассвете, а работать придется до позднего вечера шесть дней в неделю. Как правило, рабочий день начинается с 5 утра. Работникам предоставляют жилье — общежития, где селят по пять человек в каждой из комнат.

Украинцы советуют всем, кто выберет такую работу, купить хорошие резиновые сапоги, водонепроницаемую одежду, поскольку работать придется в любую погоду — даже в дождь.

Такая работа считается сезонной, поэтому подходит для тех, кто хочет просто быстро заработать денег.

Больше о беженцах

Напомним, украинцы, которые искали убежища в других странах, в частности в Польше, уже вернулись домой, однако есть вероятность, что много там и останется, по крайней мере, треть.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас