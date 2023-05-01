Біженці у Швеції — яку роботу пропонують та які зарплати

Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро: які пропозиції роботи
Українці, які рятуються від війни у Швеції, мають змогу влаштуватися на високооплачувану роботу. Проте для цього потрібно знати на базовому рівні або тамтешню державну, або англійську мову.
Про це свідчить інформація розміщена у Telegram-каналах для українців, зокрема RefugeesinSweden.
Яку роботу пропонують українцям
Громадяни України, які мінімально володіють англійською, можуть влаштуватися на роботу у низці сфер. Зокрема, є багато вакансій для роботи:
- у сільському господарстві (робота на фермі);
- на будівництві (зварювальником, електриком, сантехніком, різноробочим);
- догляд за людьми літнього віку;
- на виробництві (склади, заводи);
- у ресторанах та готелях (адміністратором, кухарем, танцівником, барменом, офіціантом, прибиральником).
Скільки готові платити
Українцям пропонують оплату праці за роботу в полі від 1,9 тис. до 2,2 тис. євро. Офіціантам у закладах харчування — від 2,2 тис. євро, прибиральницям — 2,2 тис. євро. Зарплати будівельників стартують від близько 2,4 тис. євро. Вище платять тим, хто має спеціальність:
- викладач — від 2,2 тис. до 3,5 тис. євро;
- інженер — 3,3 тис. євро;
- медсестра — 4 тис. євро;
- адвокат — 5,5 тис. євро.
Також українці діляться інформацією, скільки платять за гуртожиток у Швеції. Так, на дорослу людину з харчуванням добові становлять:
- 24 крони на день для дорослого без супроводу
- 19 крон на день на людину для дорослих, які поділяють домашні витрати;
- 12 крон на день для дітей до 17 років.
У житлі без харчування добові такі:
- 71 крона на день для дорослого без супроводу;
- 61 крона на день на людину для дорослих, які поділяють домашні витрати;
- 37 крон на день для дітей до 3 років;
- 43 крони на день для дітей від 4 до 10 років;
- 50 крон на день для дітей від 11 до 17 років.
Нагадаємо, у Румунії з понад 3,5 млн українців, які прибули після 24 лютого минулого року, тимчасово оселилися близько 100 тисяч осіб. На початок квітня роботу у цій країні знайшли 6 тисяч громадян, свідчать офіційні дані.
Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.