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Українці у Швеції заробляють від 3 тис. євро: які пропозиції роботи

1 травня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці у Швеції — яку роботу пропонують та які зарплати
Жінка-садівниця у теплиці. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, які рятуються від війни у Швеції, мають змогу влаштуватися на високооплачувану роботу. Проте для цього потрібно знати на базовому рівні або тамтешню державну, або англійську мову.

Про це свідчить інформація розміщена у Telegram-каналах для українців, зокрема RefugeesinSweden.

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Яку роботу пропонують українцям

Громадяни України, які мінімально володіють англійською, можуть влаштуватися на роботу у низці сфер. Зокрема, є багато вакансій для роботи:

  • у сільському господарстві (робота на фермі);
  • на будівництві (зварювальником, електриком, сантехніком, різноробочим);
  • догляд за людьми літнього віку;
  • на виробництві (склади, заводи);
  • у ресторанах та готелях (адміністратором, кухарем, танцівником, барменом, офіціантом, прибиральником).

Скільки готові платити

Українцям пропонують оплату праці за роботу в полі від 1,9 тис. до 2,2 тис. євро. Офіціантам у закладах харчування — від 2,2 тис. євро, прибиральницям — 2,2 тис. євро. Зарплати будівельників стартують від близько 2,4 тис. євро. Вище платять тим, хто має спеціальність:

  • викладач — від 2,2 тис. до 3,5 тис. євро;
  • інженер — 3,3 тис. євро;
  • медсестра — 4 тис. євро;
  • адвокат — 5,5 тис. євро.

Також українці діляться інформацією, скільки платять за гуртожиток у Швеції. Так, на дорослу людину з харчуванням добові становлять:

  • 24 крони на день для дорослого без супроводу
  • 19 крон на день на людину для дорослих, які поділяють домашні витрати;
  • 12 крон на день для дітей до 17 років.

У житлі без харчування добові такі:

  • 71 крона на день для дорослого без супроводу;
  • 61 крона на день на людину для дорослих, які поділяють домашні витрати;
  • 37 крон на день для дітей до 3 років;
  • 43 крони на день для дітей від 4 до 10 років;
  • 50 крон на день для дітей від 11 до 17 років.

Нагадаємо, у Румунії з понад 3,5 млн українців, які прибули після 24 лютого минулого року, тимчасово оселилися близько 100 тисяч осіб. На початок квітня роботу у цій країні знайшли 6 тисяч громадян, свідчать офіційні дані.

Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

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