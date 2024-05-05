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Самый известный инвестор сократил долю в Apple — в чем причина

5 мая 2024 12:27
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Уоррен Баффет резко сократил свою долю в Apple на фоне проблем у компании
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации компании. Фото: usatoday.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В начале 2024 года компания Berkshire Hathaway, которой управляет один из самых влиятельных и богатых инвесторов в мире Уоррен Баффет, сократила свои инвестиции в Apple. Согласно документам, рыночная стоимость акций компании из Купертино в портфеле компании снизилась до 135,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает CNBC.

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Почему Баффет сокращает инвестиции в Apple

Это уже второй квартал подряд, когда компания Баффета сокращает свою долю в Apple. В предыдущем квартале она продала примерно 10 миллионов акций Apple, что составляет всего 1% от общего объема ее огромной доли. Учитывая изменение цены акций Apple, это означает, что Berkshire продала около 116 миллионов акций.

Отвечая на вопросы акционеров на ежегодном собрании Berkshire Баффет, предположил, что продажи были осуществлены в связи с налоговыми соображениями после значительного увеличения стоимости акций производителя iPhone. Он также добавил, что стремится избежать возможного повышения налогов в будущем, если ставки повысятся для финансирования бюджетного дефицита США.

Баффет стал большим поклонником Apple после того, как один из его инвестиционных менеджеров Тед Вешлер или Тодд Комбс убедил его купить акции компании из Купертино много лет назад. Баффет назвал технологического гиганта своим вторым по важности бизнесом после группы страховщиков Berkshire.

Напомним, мы писали, что Украину хотят заставить возобновить выплаты по госдолгу. В ходе переговоров по реструктуризации евробондов частные кредиторы Украины настаивают на возобновлении выплат уже с 2025 года. Среди них такие компании как BlackRock и Pimco, а также другие.

Также мы рассказывали, что Организация экономического сотрудничества и развития улучшила свой прогноз для мировой экономики. По итогам этого года глобальный ВВП может увеличиться на 3,1 процента, сообщила организация. В предварительном прогнозе, составленном в феврале, предполагался рост на уровне 2,9 процента.

США
инвестиции
Apple
технологии

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