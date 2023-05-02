Накопительные пенсии – в правительстве озвучили проблемы реформы

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине введение накопительных пенсий может быть отсрочено. Ранее во власти заявляли, что соответствующий закон должен заработать как можно скорее.

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире "Громадського радіо".

Читайте также:

Проблемы пенсионной реформы

По его словам, введение закона о накопительных пенсиях могут отсрочить. Это может стать консенсусом, который найдут в сессионном зале. Он предполагает, что, возможно, дату перенесут на 2030 год, а за это время подготовят соответствующую базу, в частности, создадут Пенсионный фонд.

"Закон принимают, но вводят не с января следующего года, а, например, с 2030 года, а к тому времени создается пенсионный фонд. Пилотный проект могут ввести и тогда это может работать, в противном случае — это может завершиться еще одним мертворожденным законопроектом", — объяснил представитель Минсоцполитики.

Он отметил, что в 2023 году этот законопроект не сможет заработать. Хотя в целом пенсионная система требует последовательной реформы, однако, для того чтобы накопительная пенсионная система работала эффективно необходимо, чтобы на счет гражданина насчитывалось не менее 8-10% от его зарплаты.

"Этим законопроектом предлагается, что работодатель за счет ЕСВ с 2025 года будет перечислять на персональный счет 1% и 1% будет покрывать государственный бюджет, а через год это будет 3% и так далее. Если гражданин еще сам будет отчислять средства на свой персонализированный счет это будет другая сумма", — говорит Цымбалюк.



Сейчас в Украине недостаточно работают фондовые рынки, а деньги не могут лежать "мертвые", они должны давать доход.

"Чтобы успешно работала система, нужно создать новые рабочие места, должен быть рост экономики. Также создание реального фондового рынка, чтобы эти деньги давали доход тем, кто их владельцы", — отметил замминистра.

Хотя авторы закона ставят задачу, чтобы запустить механизм, но эффективно он заработает исключительно после войны и победы, после восстановления Украины. Тогда будет рост экономики и создание рабочих мест, подчеркнул Михаил Цымбалюк.

Законопроект о накопительной пенсии

17 апреля текущего года народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". Как говорится в пояснительной записке к документу, пенсионная реформа должна заработать с 1 января 2024 и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

Документ предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих украинцев до достижения ими 55 лет, а также обязательную уплату работодателями пенсионных взносов за наемных работников.

Законопроект предлагает комбинированную модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование вкладов в уполномоченном Пенсионном фонде, созданном государством, на период до 31 декабря 2025-го, после чего участники системы смогут выбирать для себя любые авторизованные негосударственные пенсионные фонды, куда будут делать взносы в свою пользу и формировать пенсионные накопления.

Напомним, в Украине для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году это не менее 30 лет. При этом к 2028 году он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде отчитались о завершении финансирования пенсионных выплат за апрель текущего года. Общая сумма средств, направленная на выплаты, оказалась меньше, чем было в марте.