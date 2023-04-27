Пенсії в Україні — у квітні ПФУ виплатив меншу суму коштів

Пенсіонерка у сільській місцевості. Фото: УНІАН

У Пенсійному фонді України (ПФУ) відзвітували про завершення фінансування пенсійних виплат за квітень поточного року. Загальна сума коштів, яку спрямували на виплати, виявилась меншою, ніж було у березні.

Про це інформує пресцентр ПФУ.

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Яку суму коштів спрямували на пенсії

Як зазначають у відомстві, цього місяця на пенсійні виплати пішло 57,1 млрд грн. Це на 0,5 млрд грн менше, ніж було у березні, коли спрямували на виплати 57,6 млрд грн.

Відомо, що через уповноважені фінустанови виплатили на 47 млрд грн, а 10,1 млрд грн — через АТ "Укрпошта".

Для порівняння, у березні на пенсії спрямували через банки — 47,4 млрд грн, через Укрпошту — 10,2 млрд грн.

При цьому у Пенсійному фонді заявили про повний розрахунок з українцями. З чим пов'язане скорочення фінансування виплати пенсій поточного місяця — не уточнюють.

Скільки пенсіонерів отримали виплати

За офіційними даними, станом на 1 квітня в країні налічувалося 10,697 млн пенсіонерів, середній розмір пенсійної виплати становив 5 238,25 грн. Тоді як станом на 1 січня було 10,688 млн пенсіонерів та 4 622,59 грн — пенсія.

Число пенсіонерів за перший квартал року збільшилося на 9,2 тис. осіб (0,09%), а середній розмір пенсійної виплати підвищився на 615,66 грн (13,3%).

Розміри пенсійних виплат українців:

33% пенсіонерів отримують 5 238 гривень і вище;

10% або 1,06 млн осіб — понад 10 тис. гривень;

30% або 3,25 млн осіб — менше 3 тис. гривень (раніше частка становила 39%).

Найменшу середню пенсію отримують жителі Тернопільської області — 3997 гривень. Це на 24% менше, ніж середні виплати по країні.

Найбільша середня пенсія зафіксована у Києві — 7129 гривень. Вищі виплати за середній розмір: у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській, Харківській областях.

Примітно також те, що пенсійні виплати у чоловіків значно перевищують пенсії у жінок. Різниця становить 45%. Так, чоловіки у середньому отримують 5 701 гривню, а жінки — 3 926 гривень.

Станом на початок квітня пенсії через фінустанови отримували 77,8% пенсіонерів (8,4 млн осіб), а через "Укрпошту" — 22,2% (2,3 млн).

З-поміж пенсіонерів, які отримують виплати через банки, найпопулярнішим є Приватбанк (54,4%), далі йде Ощадбанк (35,7%) та Райффайзен Банк (3,9%).

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Нагадаємо, в Україні активно готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає обов'язкову плату внесків і роботодавцем, і працівниками.

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.