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Нардеп розповів про фінансування пенсій та зарплат в Україні — звідки надійдуть кошти

18 квітня 2024 15:35
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Звідки надійдуть кошти на фінансування пенсій та зарплат в Україні
Американська валюта. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Пенсії та зарплати українців будуть повністю та стабільно профінансовані. Кошти будуть надходити від Європейського союзу та світових банків.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань інтеграціх України до ЄС Валентин Наливайченко в ефірі Ранок.LIVE.

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Він розповів, що це передбачено в межах затвердженого плану Європейської комісії щодо України. Виплати фінансуватимуть за рахунок допомоги ЄС та залучення коштів із світових банків.

"Європейська комісія затвердила План України.І за цим планом пенсії та зарплати українців повністю будуть профінансовані, як і раніше фінансувались, за рахунок допомоги Європейського союзу та за рахунок залучення коштів зі Світового, Європейського та інших банків. Тобто зарплати і пенсії — "плюс" і стабільність", — сказав Наливайченко. 

Крім цього, за даними нардепа, цим же планом Єврокомісії затверджені 10 інвестиційних великих проєктів для України

"Від відбудови житла для переселенців до енергетики. Це дуже важливо. Це величезні гроші. Це те, що надається. Такий план для України затверджений на декілька років вперед", — додав Наливайченко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні протягом 2024 року на українських підприємствах очікується зростання зарплат на тлі скорочення кількості працівників. Свої плани оприлюднили керівники компаній.

Ми також повідомляли, що українським суддям — членам Вищої ради правосуддя (ВРП) підвищено мінімальну заробітну плату. Тепер їхня щомісячна винагорода не може бути меншою за 236 тисяч гривень.

Європейський союз
зарплати
пенсії
Світовий банк
Слуга народу
гроші
нардепи
банки
фінанси

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