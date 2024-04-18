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Нардеп рассказал о финансировании пенсий и зарплат в Украине — откуда поступят средства

18 апреля 2024 15:35
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Откуда поступят средства на финансирование пенсий и зарплат в Украине
Американская валюта. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Пенсии и зарплаты украинцев будут полностью и стабильно профинансированы. Денежные средства будут поступать от Европейского союза и мировых банков.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко в эфире "Ранок.LIVE".

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Он рассказал, что это предусмотрено в рамках утвержденного плана Европейской комиссии по Украине. Выплаты будут финансироваться за счет помощи ЕС и привлечения средств из мировых банков.

"Европейская комиссия утвердила План Украины. И по этому плану пенсии и зарплаты украинцев полностью будут профинансированы, как и раньше финансировались, за счет помощи Европейского союза и за счет привлечения средств из Мирового, Европейского и других банков. То есть зарплаты и пенсии — "плюс" и стабильность", — сказал Наливайченко.

Кроме этого, по данным нардепа, этим же планом Еврокомиссии утверждены 10 крупных инвестиционных проектов для Украины.

"От восстановления жилья для переселенцев к энергетике. Это очень важно. Это огромные деньги. Это то, что предоставляется. Такой план для Украины утвержден на несколько лет вперед", — добавил Наливайченко.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году на украинских предприятиях ожидается рост зарплат на фоне сокращения количества работников. Свои планы обнародовали руководители компаний.

Мы также сообщали, что украинским судьям — членам Высшего совета правосудия (ВРП) повышена минимальная заработная плата. Теперь их ежемесячное вознаграждение не может быть менее 236 тысяч гривен.

Европейский союз
зарплаты
пенсии
Всемирный банк
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деньги
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