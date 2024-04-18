Зарплати у 2024 році — бізнес підвищить українцям рівень оплати праці

Грошові купюри в руках. Фото: РБК-Україна

В Україні протягом 2024 року на українських підприємствах очікується зростання зарплат на тлі скорочення кількості працівників. Свої плани оприлюднили керівники компаній.

Про це свідчить звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за перший квартал року.

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Плани бізнесу щодо витрат на оплату праці

За даними опитування, очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника посилились. Схвально відповіли 62,6% респондентів, тоді як у четвертому кварталі 2023 року таких налічувалося 57,9%.

Джерело: НБУ

Водночас надалі залишаються негативні оцінки бізнесу щодо кількості працівників на власних підприємствах у наступні місяці. Скорочення очікують у 6,3%, у четвертому кварталі 2023 року було 6,5%.

Джерело: НБУ

Найбільш песимістичні у прогнозах керівники підприємств:

добувної промисловості — "мінус" 20,5%;

сфери будівництва — "мінус" 20,0%;

енерго- та водопостачання — "мінус" 16,7%.

Натомість опитані керівники підприємств торгівлі четвертий квартал поспіль очікують збільшення числа працівників.

Джерело: НБУ

У квартальному опитуванні взяли участь понад 660 підприємств із 21 регіону країни (не рахуючи окуповані території Криму, Донецької, Луганської, Херсонської областей). Результати опитувань є відображенням думок керівників підприємств.

Зарплати в Україні у 2024 році

За оцінками НБУ, реальні заробітні плати в 2024 році мають зрости на 8,7%. Минулого року зростання становило 3,5%. Йдеться про реальне підвищення виплат після врахування інфляції.

Регулятор вважає, що бізнесу доведеться активніше шукати нових працівників, ніж рік тому, та пропонувати вищі зарплати кандидатам. Зараз підприємства фіксують посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на ринку праці з'являється дедалі більше вакансій із заробітною платою, що вища за середню. Так, зарплату від 40 тис. гривень на місяць можуть отримувати навіть фахівці без особливого досвіду роботи.

Також ми писали, що у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.