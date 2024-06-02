Новий тариф на світло — чому встановили таку ціну на електроенергію

Українські гривні та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Підвищення тарифів на електроенергію стало необхідним кроком, а нова ціна на світло є результатом компромісу та докладних розрахунків. Основною метою було знайти баланс, який забезпечить необхідні ресурси для відновлення електричних мереж, підтримає економне споживання електроенергії та уникне надмірного навантаження на споживачів.

Про це розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Руслан Слободян в етері телемарафону "Єдині новини".

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Чому підвищили тариф на електроенергію

"Це компромісний рівень тарифу, дуже довго проводилися розрахунки — боротьба йшла за кожну копійку, як знайти отой оптимальний баланс, який дозволить залучити достатні ресурси, які зараз дуже потрібні для відновлення електричних мереж. При цьому, щоб ще і стимулювалося певною мірою економне споживання електроенергії і водночас щоб не створювати надмірного навантаження на споживачів", — сказав він.

Посадовець пояснив, що фактична собівартість однієї кіловат-години електроенергії складає близько 7 гривень 50 копійок, в той час як попередній тариф, який діяв до 1 червня (2 гривні 64 копійки), покривав лише приблизно 35% від цієї вартості.

Це створювало серйозні фінансові проблеми для підприємств енергетики, з якими можна було ще якось справлятися до масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Проте в нинішніх умовах, коли російські атаки стали регулярними, з'явилася додаткова потреба у фінансових ресурсах. Слободян також сказав, що навіть міжнародної фінансової допомоги, яка використовується для відновлення, вже не вистачає.

"Тому було прийнято рішення зафіксувати новий тариф на рівні 60% від собівартості, це досі не є ринковою ціною електроенергії", — додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на світло для українців

Ми також писали, що український уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Це збільшить витрати на обслуговування багатоквартирних будинків, що призведе до значного зростання комунальних платежів для населення.