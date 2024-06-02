Новый тариф на свет — почему установили такую цену на электроэнергию

Украинские гривны и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Повышение тарифов на электроэнергию стало необходимым шагом, а новая цена на свет — результат компромисса и подробных расчетов. Основной целью было найти баланс, который обеспечит необходимые ресурсы для восстановления электрических сетей, поддержит экономное потребление электроэнергии и избегнет чрезмерной нагрузки на потребителей.

Об этом рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Руслан Слободян в эфире телемарафона Єдині новини.

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Почему повысили тариф на электроэнергию

"Это компромиссный уровень тарифа, очень долго производились расчеты — борьба шла за каждую копейку, как найти тот оптимальный баланс, который позволит привлечь достаточные ресурсы, которые сейчас очень нужны для восстановления электрических сетей. При этом, чтобы еще и стимулировалось в определенной степени экономное потребление электроэнергии и в то же время чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на потребителей", — сказал он.

Чиновник объяснил, что фактическая себестоимость одного киловатт-часа электроэнергии составляет около 7 гривен 50 копеек, в то время как предыдущий тариф, действовавший до 1 июня (2 гривны 64 копейки), покрывал лишь примерно 35% от этой стоимости.

Это создавало серьезные финансовые проблемы для предприятий энергетики, с которыми можно было еще как-то справляться с масштабными атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины. Однако в нынешних условиях, когда российские атаки стали регулярными, возникла дополнительная потребность в финансовых ресурсах. Слободян также сказал, что даже используемой для восстановления международной финансовой помощи уже не хватает.

"Поэтому было принято решение зафиксировать новый тариф на уровне 60% от себестоимости, это до сих пор не является рыночной ценой электроэнергии", — добавил он.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая. В Минэнерго объяснили необходимость повышения тарифа на свет для украинцев.

Мы также писали, что украинское правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Это увеличит расходы по обслуживанию многоквартирных домов, что приведет к значительному росту коммунальных платежей для населения.