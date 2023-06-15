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Нацбанк дав невтішний прогноз щодо цін на продукти

15 червня 2023 15:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацбанк дав невтішний прогноз щодо цін на продукти в Україні
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: Bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Теракт на Каховській ГЕС у перспективі негативно позначиться на рівні споживчих цін в Україні поточного року. Трагедія ускладнила роботу низки підприємств та в підсумку призведе до часткової втрати врожаю.

Першу оцінку негативного впливу від підриву Росією ГЕС озвучило керівництво Національного банку України (НБУ) під час брифінгу.

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За словами керівника Центробанку Андрія Пишного, за прогнозом, теракт посилить цьогорічну інфляцію в країні на рівні 0,3 в. п. Від дій російських окупантів постраждали підприємства, також це зменшить обсяги цьогорічного врожаю, зокрема овочевого ряду.

Посадовець наголосив, що в довгостроковій перспективі руйнівний ефект від підриву Каховської ГЕС безпрецедентно масштабний. Однак остаточну оцінку можна буде зробити тільки з часом.

На думку заступник керівника Нацбанку Сергія Ніколайчука, під ризик потрапили 10-14% від загального обсягу врожаю овочів у зв'язку із затопленням та осушенням ґрунтів на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Проте через те, що частка підтоплених площ на підконтрольних Україні територіях порівняно незначна, то втрати врожаю овочів зараз можна оцінити у 5%.

Також у Нацбанку констатували зниження темпів інфляції у травні до 15,3% у річному вимірі.

Що ще варто знати

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві аграрної політики та продовольства України розповіли, як вплине на ситуацію з агропродуктами підрив Каховської ГЕС. Там зазначили, що очікують на певний дефіцит.

Нагадаємо, на українському ринку чергова хвиля подорожчання сезонних ягід. Зокрема, через холодну погоду гуртові партії полуниці серйозно підскочили у ціні.

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