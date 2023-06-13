Ціни на сезонні ягоди знову різко підскочили — які причини

Продуктовий ринок в Україні. Фото: Suspilne.media

На українському ринку — чергова хвиля подорожчання сезонних ягід. Зокрема, через холодну погоду гуртові партії полуниці серйозно підскочили у ціні.

Такі дані наводять аналітики порталу EastFruit.

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Як змінилися ціни на полуницю

На початку цього тижня гуртові партії полуниці в країні зросли у вартості на близько 28%. Зараз відвантажують за ціною від 40 до 80 грн/кг (або 1,09-2,19 дол./кг). Вартість залежить від якості та обсягів партії.

Експерти називають причиною подорожчання похолодання, адже переважна більшість садівників не можуть розпочати збір врожаю полуниці, постачання на ринок стали нестабільними та не такими об'ємними. Тому виробникам випала нагода ще раз заробити на коливанні цін. При цьому фіксують підвищений попит з боку покупців.

Зараз вартість кілограма полуниці в Україні у середньому на 14% перевищує показник минулого року. Попри це, аналітики заспокоюють, адже невдовзі погодні умови стабілізуються і ціни на сезонні ягоди знову помітно знизяться.

Примітно, що наприкінці весни ціни на перші врожаї полуниці та черешні перевершили всі рекорди. У низці міст вартість черешні сягала 1 тис. грн за кілограм. Найдешевше цю ягоду продавали у Закарпатській області, адже саме в цьому регіоні черешня дозріває раніше за інших. Там кілограм ягід коштував у середньому 600 грн. У столиці — від 750 до 1200 грн.

Перша полуниця коштувала 50-85 грн/кг. Проте ціна впала до 35-65 грн.

Більше про ціни у червні

Як зазначають аналітики, у перший місяць літа слід очікувати на зниження вартості картоплі, моркви, цибулі та капусти. Натомість помідори та огірки залишаться дорогими. Максимальна ціна може бути такою:

помідори — близько 85 грн/кг;

огірки — до 70 грн/кг;

цибуля та морква — до 55 грн/кг (зараз коштує близько 60 грн/кг);

картопля молода — 30-35 грн/кг (нині 53 грн/кг);

торішня картопля — до 10 грн/кг (зараз коштує 12 грн/кг).

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