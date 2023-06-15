Нацбанк дал неутешительный прогноз по ценам на продукты в Украине

Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: Bank.gov.ua

Теракт на Каховской ГЭС в перспективе негативно отразится на уровне потребительских цен в Украине в текущем году. Трагедия усложнила работу ряда предприятий и в итоге приведет к частичной потере урожая.

Первую оценку негативного влияния от подрыва Россией ГЭС озвучило руководство Национального банка Украины во время брифинга.

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По словам руководителя Центробанка Андрея Пышного, по прогнозу, теракт усилит инфляцию в этом году в стране на уровне 0,3 в. п. От действий российских оккупантов пострадали предприятия, также это уменьшит объемы урожая, в частности овощного ряда.

Чиновник подчеркнул, что в долгосрочной перспективе разрушительный эффект от подрыва Каховской ГЭС беспрецедентно масштабен. Однако окончательную оценку можно будет сделать только со временем.

По мнению заместителя руководителя Нацбанка Сергея Николайчука, под риск попали 10-14% от общего объема урожая овощей в связи с затоплением и осушением грунтов на Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине. Однако из-за того, что доля подтопленных площадей на подконтрольных Украине территориях сравнительно незначительна, потери урожая овощей сейчас можно оценить в 5%.

Также в Нацбанке констатировали снижение темпов инфляции в мае до 15,3% в годовом исчислении.

Что еще стоит знать

Ранее сообщалось, что в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины рассказали, как повлияет на ситуацию с агропродуктами подрыв Каховской ГЭС. Там отметили, что ожидают определенный дефицит.

Напомним, на украинском рынке — очередная волна подорожания сезонных ягод. В частности, из-за холодной погоды оптовые партии клубники серьезно подскочили в цене.