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Нацбанк на початку року послабив підтримку курсу гривні — деталі

2 лютого 2024 08:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара в Україні — Нацбанк суттєво послабив підтримку гривні у січні
Будівля Національного банку. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У січні 2024 року Національний банк України (НБУ) послабив підтримку гривні, скоротивши продажі валюти з резервів на міжбанківському валютному ринку. Продав валюти на майже 30% менше проти попереднього місяця.

Такі дані оприлюднено в матеріалах НБУ.

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Як зазначається, на початку року регулятор продав на міжбанку на один мільярд доларів менше, ніж у грудні минулого року — 2,533 млрд доларів (на 28,7% менше).

При цьому у перший місяць в Україну не надходила міжнародна допомога, окрім 390 млн доларів від уряду Японії. У Нацбанку називають "ризиками ритмічності" надходження фінансової допомоги та заявляють, що вони реалізувалися наприкінці минулого року.

 

нбу курс долара
Джерело: НБУ

Продаж валюти на міжбанку

Нацбанк продовжує реагувати на ситуацію на ринку, опускаючи та підвищуючи курс інтервенцій.

На початку січня 2024-го спостерігався підвищений дефіцит валюти на міжбанку. Тоді офіційний курс підскочив до максимальних 38,22 грн/долар.

Однак з 10 січня дефіцит скоротився, а курс упродовж місяця опустився спочатку до 37,87 грн/долар, а з лютого курс упав ще нижче — до 37,60 грн.

Нацбанк, здійснюючи продажі валюти на міжбанку, знижує курсовий тиск на нацвалюту, нівелюючи ринкові валютні коливання і загалом підтримує поточний курс гривні.

З кінця травня 2022-го НБУ продавав близько 1 млрд доларів з резервів щотижня, що дозволило збалансувати ситуацію на міжбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Національному банку прокоментували рішення залишити облікову ставку на колишньому рівні. Там наголосили, що головна відсоткова ставка країни на рівні 15% дозволить гарантувати стабільність у фінансовій сфері у 2024 році.

Також повідомлялося, що, на думку експертів, у лютому 2024 року ситуація на валютному ринку буде кращою, ніж у попередні місяці зими. За прогнозами, курс долара та євро буде стійким та прогнозованим.

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