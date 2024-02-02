Курс долара в Україні — Нацбанк суттєво послабив підтримку гривні у січні

Нацбанк на початку року послабив підтримку курсу гривні — деталі
У січні 2024 року Національний банк України (НБУ) послабив підтримку гривні, скоротивши продажі валюти з резервів на міжбанківському валютному ринку. Продав валюти на майже 30% менше проти попереднього місяця.
Такі дані оприлюднено в матеріалах НБУ.
Підтримка курсу гривні у січні
Як зазначається, на початку року регулятор продав на міжбанку на один мільярд доларів менше, ніж у грудні минулого року — 2,533 млрд доларів (на 28,7% менше).
При цьому у перший місяць в Україну не надходила міжнародна допомога, окрім 390 млн доларів від уряду Японії. У Нацбанку називають "ризиками ритмічності" надходження фінансової допомоги та заявляють, що вони реалізувалися наприкінці минулого року.
Продаж валюти на міжбанку
Нацбанк продовжує реагувати на ситуацію на ринку, опускаючи та підвищуючи курс інтервенцій.
На початку січня 2024-го спостерігався підвищений дефіцит валюти на міжбанку. Тоді офіційний курс підскочив до максимальних 38,22 грн/долар.
Однак з 10 січня дефіцит скоротився, а курс упродовж місяця опустився спочатку до 37,87 грн/долар, а з лютого курс упав ще нижче — до 37,60 грн.
Нацбанк, здійснюючи продажі валюти на міжбанку, знижує курсовий тиск на нацвалюту, нівелюючи ринкові валютні коливання і загалом підтримує поточний курс гривні.
З кінця травня 2022-го НБУ продавав близько 1 млрд доларів з резервів щотижня, що дозволило збалансувати ситуацію на міжбанку.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше у Національному банку прокоментували рішення залишити облікову ставку на колишньому рівні. Там наголосили, що головна відсоткова ставка країни на рівні 15% дозволить гарантувати стабільність у фінансовій сфері у 2024 році.
Також повідомлялося, що, на думку експертів, у лютому 2024 року ситуація на валютному ринку буде кращою, ніж у попередні місяці зими. За прогнозами, курс долара та євро буде стійким та прогнозованим.
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