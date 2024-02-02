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Нацбанк в начале года ослабил поддержку курса гривны — детали

2 февраля 2024 08:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара в Украине — Нацбанк существенно ослабил поддержку гривны в январе
Здание Национального банка. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В январе 2024 года Национальный банк Украины ослабил поддержку гривны, сократив продажи валюты из резервов на межбанковском валютном рынке. Продал валюты почти на 30% меньше против предыдущего месяца.

Такие данные обнародованы в материалах НБУ.

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Как отмечается, в начале года регулятор продал на межбанке на один миллиард долларов меньше, чем в декабре прошлого года — 2,533 млрд долларов (на 28,7% меньше).

При этом в первый месяц в Украину не поступала международная помощь, кроме 390 млн долларов от правительства Японии. В Нацбанке называют "рисками ритмичности" поступление финансовой помощи и заявляют, что они реализовались в конце прошлого года.

 

нбу курс доллара
Источник: НБУ

Продажа валюты на межбанке

Нацбанк продолжает реагировать на ситуацию на рынке, опуская и увеличивая курс интервенций.

В начале января 2024-го наблюдался повышенный дефицит валюты на межбанке. Тогда официальный курс подскочил до максимальных 38,22 грн/доллар.

Однако с 10 января дефицит сократился, а курс за месяц опустился сначала до 37,87 грн/доллар, а с февраля курс упал еще ниже — до 37,60 грн.

Нацбанк, осуществляя продажи валюты на межбанке, снижает курсовое давление на нацвалюту, нивелируя рыночные валютные колебания и поддерживает текущий курс гривны.

С конца мая 2022 года НБУ продавал около 1 млрд долларов из резервов еженедельно, что позволило сбалансировать ситуацию на межбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Национальном банке прокомментировали решение оставить учетную ставку на прежнем уровне. Там подчеркнули, что главная процентная ставка страны на уровне 15% позволит гарантировать стабильность в финансовой сфере в 2024 году.

Также сообщалось, что, по мнению экспертов, в феврале 2024 года ситуация на валютном рынке будет лучше, чем в предыдущие месяцы зимы. По прогнозам, курс доллара и евро будет устойчивым и прогнозируемым.

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