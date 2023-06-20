Нацбанк обіцяє карати за відмову приймати "зношену" валюту

Жінка міняє долари в обміннику. Фото: Google

Національний банк України зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.

Про це повідомляє сайт НБУ.

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Обмін зношених банкнот

У Національному банку повідомили, що до обміну мають братися усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів.

Також заборонено встановлювати будь-які обмеження щодо року випуску чи номіналу банкнот іноземної валюти.

"Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання", — йдеться в повідомленні.

Обмін валют. Фото: НБУ

Щоправда, у Національному банку України зізнаться, що є і винятки. Обмінники не прийматимуть:

сильно пошкоджені банкноти: розірвані, обпалені,

забарвлені,

мають суттєві друковані дефекти.

Повідомляється, що їх можуть взяти у рамках процедури інкасо, яка передбачає виплату відшкодування за пошкоджену банкноту.

Покарання за відмову в обміні банкноти

У Національному банку України зазначають, що відмова прийняти потерту або стару купюру розцінюватиметься як потенційна ознака шахрайської діяльності.

Також може бути накладено штраф.

Розмір штрафу може становити:

для банків — у розмірі до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення;

для небанківських фінансових установ — у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

Щоб поскаржитися на проблему, слід звернутися до керівництва банку чи обмінника. Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом останнього тижня продав значно більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти зріс на понад 150 млн доларів.

Загалом за поточний рік Нацбанк продав 11,487 млрд доларів, а придбав лише 156,9.