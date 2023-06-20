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Нацбанк обещает наказывать за отказ принимать "изношенную" валюту

20 июня 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нацбанк обещает наказывать за отказ принимать "изношенную" валюту
Женщина меняет доллары в обменнике. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Национальный банк Украины обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

Об этом сообщает сайт НБУ.

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Обмен изношенных банкнот

В Национальном банке сообщили, что на обмен должны приниматься все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов.

Также запрещено устанавливать какие-либо ограничения по году выпуска или номинала банкнот иностранной валюты.

"Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования", — говорится в сообщении.

обмен валют. Фото: НБУ

Правда, в Национальном банке Украины признаются, что есть и исключения. Обменники не будут принимать:

  • сильно поврежденные банкноты: разорванные, обожженные,
  • окрашенные,
  • которые имеют существенный печатный дефект.

Сообщается, что эти банкноты могут быть взяты в рамках процедуры инкассо, предусматривающей выплату возмещения за поврежденную банкноту.

Наказание за отказ в обмене банкноты

В Национальном банке Украины отмечают, что отказ принять потертую или старую купюру будет расцениваться как потенциальный признак мошеннической деятельности.

Также может быть наложен штраф.

Размер штрафа может составлять:

  • для банков — в размере до 400 000 гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;
  • для небанковских финансовых учреждений — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Чтобы пожаловаться на проблему, следует обратиться к руководству банка или обменника. Если нет реакции со стороны руководства, следует обратиться в Национальный банк.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели продал гораздо большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты вырос более чем на 150 млн долларов.

Всего за текущий год Нацбанк продал 11,487 млрд долларов, а приобрел всего 156,9.

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