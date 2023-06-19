НБУ суттєво посилив підтримку гривні продажем валюти

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

Національний банк України (НБУ) протягом останнього тижня продав значно більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти зріс на понад 150 млн доларів.

Про це свідчать дані регулятора.

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Як зазначають у пресслужбі, Нацбанк у період з 12 по 16 червня виходив з валютними інтервенціями на міжбанківський ринок. У підсумку продав 446,7 млн доларів, що на 154 млн доларів більше проти попереднього тижня.

Регулятор придбав 10,9 млн доларів, що менше порівняно з минулим тижнем на 4,6 млн доларів.

Загалом за поточний рік Нацбанк продав 11,487 млрд доларів, а придбав лише 156,9.

НБУ здійснює валютні інтервенції з метою стримування тиску на валютному ринку, балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого доларового курсу.

У 2022 році на тлі війни НБУ почав продавати по майже 1 млрд доларів з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після підвищення на 25% курсу долара у липні до 36,6 грн ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти скоротилися майже удвічі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк хоче змінити правила купівлі доларів. В країні зникне проблема із відмовою банків та обмінників приймати гроші без комісії.

Також ми писали, що із 16 червня Національний банк України послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.