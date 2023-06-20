Курс валют на 21 червня — що пропонують банки та обмінники

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 21 червня. На готівковому ринку спостерігається певне затишшя.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара на 21 червня

Зокрема, на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,20 гривні. Долар у купівлі — 36,79 гривні (+0,011), у продажу — 37,35 (+0,002).

Пропозиції банків

Державний ПриватБанк не змінював курс долара. Коштує у купівлі 36,75 гривні, у продажу — 37,25 гривні.

Ощадбанк виставив курс американської валюти на рівні 36,55 гривні (-0,15), продає за 37,45 гривні (-0,10).

"Ідея Банк" купує валюту за 36,80, продає за 37,40 гривні.

Укрсиббанк виставив курс долара у продажу на рівні 36,75 (+0,05), у купівлі — 37,45 гривні (+0,05).

У Райффайзен Банку долар у купівлі коштує 36,70, у продажу — 37,20.

Sense bank виставив курс долара у продажу на рівні 36,85, у купівлі — 37,30 гривні.

Долар в обмінниках

В обмінних пунктах американська та європейська валюта подорожчали на кілька копійок. Долар торгується на рівні 37,26−37,28 грн, євро — 40,67−40,89.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти на 21 червня у купівлі на рівні 39,94 (+0,01) та 40,32 грн (+0,02) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних.

Також ми писали, що державний ПриватБанк попередив українців про чергові зміни у роботі системи терміналів самообслуговування. Йдеться про поновлення операцій з готівковою валютою у термінальній мережі.